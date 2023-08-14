Жумабай Карагаев: сейчас все нефтяные предприятия Мангистау без электричества

Нефтяные предприятия региона остались без электричества из-за аварии на энергокомбинате. Как отметил Жумабай Карагев, электричество подается только нефтяным месторождениям компании АО «Озенмунайгаз» в объеме 10 мВт.



- Ожидаем, что ремонтные работы закончатся к концу этой недели и подача «веером» для населения прекратится, тогда предприятия нефтяного сектора будут получать должным образом электроэнергию, - говорит Жумабай Карагаев.



По словам первого заместителя акима области, нефтяные предприятия региона местные власти стараются подключать к электроснабжению ночью.



- У нас дневного максимума не хватает, а ночью мы нефтяные компании подключаем. Вчера в связи с тем, что потребление от населения и бизнеса ночью снизилось, мы вчера 70 мВт нефтяникам распределили. Весь нефтяной сектор у нас потребляет порядка 170 мВт, - сказал Жумабай Карагаев.



Как сообщил Касымхан Сыздыков, председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», далеко не у всех предприятий есть резервные источники электроэнергии.



- Некоторые компании, например «Тасболат ойл», «Total» имеют свои собственные генераторы и обеспечивают себя, у других, к сожалению, нет. И не у всех генераторы могут обеспечивать 100%-работу. К примеру, Каламкас буквально на 40-50%, - отметил Касымхан Сыздыков.