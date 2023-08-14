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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 323

Жумабай Карагаев: сейчас все нефтяные предприятия Мангистау без электричества

На данный момент подача электричества практически на нефтяные предприятия региона находится под ограничением. Об этом сообщил Жумабай Карагаев, первый заместитель акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Нефтяные предприятия региона остались без электричества из-за аварии на энергокомбинате. Как отметил Жумабай Карагев, электричество подается только нефтяным месторождениям компании АО «Озенмунайгаз» в объеме 10 мВт.

- Ожидаем, что ремонтные работы закончатся к концу этой недели и подача «веером» для населения прекратится, тогда предприятия нефтяного сектора будут получать должным образом электроэнергию, - говорит Жумабай Карагаев.

По словам первого заместителя акима области, нефтяные предприятия региона местные власти стараются подключать к электроснабжению ночью.

- У нас дневного максимума не хватает, а ночью мы нефтяные компании подключаем. Вчера в связи с тем, что потребление от населения и бизнеса ночью снизилось, мы вчера 70 мВт нефтяникам распределили. Весь нефтяной сектор у нас потребляет порядка 170 мВт, - сказал Жумабай Карагаев.

Как сообщил Касымхан Сыздыков, председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания», далеко не у всех предприятий есть резервные источники электроэнергии.

- Некоторые компании, например «Тасболат ойл», «Total» имеют свои собственные генераторы и обеспечивают себя, у других, к сожалению, нет. И не у всех генераторы могут обеспечивать 100%-работу. К примеру, Каламкас буквально на 40-50%, - отметил Касымхан Сыздыков.



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