Авария на МАЭК в Актау: что вышло из строя и когда отремонтируют

Как сообщил первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев, на блоке №3 в результате аварии на открытом распределительном устройстве вышла из строя турбина.- Необходимые процедуры по охлаждению мы выждали, сейчас уже приступили к демонтажным работам. Сотрудники МАЭКа день и ночь работают, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварию. По блоку №1 у нас на котлоагрегате увеличилась подача воды. Эта та системная проблема, которая уже несколько раз была, и мы тоже ждем охлаждения, - сказал первый замакима.К ремонту энергоблока №3 специалисты уже приступили. Ожидается, что до конца недели его удастся запустить, что даст региону еще 150 мВт.- Котел первого энергоблока - 1983 года. Но только 5% котловых труб было заменено из 154 тонн с 83 года. Сейчас внутри котла лопнули трубы и идет большой расход воды, из-за этого мы остановили первый блок, чтобы заменить эти трубы внутри котла. Сейчас у нас есть свои трубы, которые мы можем поменять, кроме того, произведен закуп 40 тонн котловых труб, из которых 20 тонн сегодня уже пришли, - сообщил Мурат Игалиев.Капитальный ремонт энергоблока №3, по словам заместителя генерального директора ТОО «МАЭК», планировалось провести в 2024 году.- Ремонт турбины проводится каждые 4 года. Капремонт энергоблока №3, в который входит турбина и котел, был запланирован на 2024 год. Мы рассматриваем понятие «износ» оборудования по выработке часов. Перед каждым капремонтом каждая турбина должна отработать определенные часы. У нас еще есть запасы, поэтому мы на 2024 год запланировали. Здесь надо понимать, что производственный процесс у нас непрерывный и при ситуации на открытых распределительных устройствах и котельных или же еще в каких-то участках могут случаться такие вещи, - сказал Мурат Игалиев.По словам первого заместителя акима области, для того, чтобы турбину выводить в ремонт, должны были быть резервы электроэнергии, которых в регионе нет.- Тем более, аномально высокая температура, мы вынуждены были работать. И учитывая, что в любом случае сроки ремонта не подошли, но это техника, она имеет иногда свойство останавливаться, ломаться, в данном случае такой форс-мажор произошел, - сказал Жумабай Карагаев.По словам Мурата Игалиева, комбинат закладывал на ремонт энергоблока №3 миллиард 200 миллионов тенге, но на сегодняшний день эти цифры могут возрасти.- У нас, как вы знаете, имеется три станции: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 3-я станция. На 3-й станции у нас сейчас происходит эта ситуация, там находятся три энергоблока, то есть одна турбина и один котел - это называется энергоблок. На сегодняшний день 3-й блок стоит и 1-й тоже. На втором блоке идет ремонт турбины, то есть одной станции сейчас у нас нет. На ТЭЦ-2 сейчас идет выработка 245 мВт. А ТЭЦ-1 у нас используется для отопления и горячей воды, а не для этих целей, - пояснил Мурат Игалиев.Первый заместитель акима области сообщил, что к концу года оператор «КЕГОК» предполагает модернизировать электролинию со стороны Атырау, благодаря чему пропускная способность в наш регион по электроэнергии в декабре будет составлять свыше 200 мВт.- То есть это нам позволит некоторые агрегаты своевременно выводить на капитальный ремонт, без введения ограничений, соответственно, с учетом этого. Но это после декабря 2023 года уже будет планомерно – мы будем выводить агрегаты, в том числе турбины, на качественный капитальный ремонт со своими нормативными сроками ремонта, - сказал Жумабай Карагаев.По словам специалистов, летом Мангистауская область потребляет 550 мВт, осенью - около 420.