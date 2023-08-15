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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 238

Скальная тропа в Актау под угрозой из-за стройки

Пользователи Сети запечатлели на видео конструкцию, удерживающую часть скалы в районе пещеры на Скальной тропе. Примечательно то, что над пещерой ведётся строительство.

Фото пользователя Сети
Жители Актау возмутились строительством в 4А микрорайоне, которое всё ещё продолжается, несмотря на многочисленные жалобы населения.

В частности, одна из жительниц города засняла на видео конструкцию, которая подпирает часть скалы в пещере на Скальной тропе. Место у пещеры ещё и огородили. Пользователи Сети также отмечают, что вчера, 14 августа, в пещере произошёл обвал.



Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:04
Что тут ждать, уполномоченные значит компетентные, а тут вот большой вопрос в этом.
Просто нужно заставить жить в этой пещере всех тех кто одобрял это строительство, а застройщика застраховать строительство. Если они правы, то все будет хорошо и с пещерой и тропой и с ними, если опять не компетентные "случайные кадры" по вине которых люди лишаться общей достопримечательности, то по крайней мере виновники понесут ущерб от своих же действий, а нанесенный ущерб можно востановить не за общие средства как обычно. Мир всем!
 
 

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