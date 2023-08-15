На грани коллапса: как выживает Актау в условиях «веерного» отключения электричества

Лето в Мангистау давно стало синонимом перебоев с электричеством и отсутствия воды у населения. В этом году для жителей региона помимо проблем с водой выпало ещё одно испытание – на «МАЭК» произошла крупная авария, вследствие чего электроэнергию стали подавать по графику.Корреспонденты Lada.kz побеседовали с местными бизнесменами и представителями общественности и выяснили, как они выживают в условиях ограниченной подачи электричества и какие несут убытки.Один из предпринимателей города Шамрад Телеубаев рассказал, что до проблем с электричеством у него были планы на открытие новых видов бизнеса, теперь же он вынужден отказаться от подобных идей, так как ситуация с инфраструктурой в Актау стала максимально нестабильной.- Сейчас рано говорить об убытках, подсчёты ещё не проводились, но могу смело отметить, что заготовочный период в ресторане раньше было до трех дней, теперь же я уменьшил его до одного дня. Проблемы с электричеством начались еще до аварии на энергокомбинате, и так или иначе мы справлялись с ситуацией. Конечно, о закрытии ресторана и торговых точек речи не идет, но открывать здесь что-либо новое – желания уже нет, так как нет уверенности в завтрашнем дне, - отметил бизнесмен.Еще один из предпринимателей города Азамат Сарсенбаев поделился, что две его торговые точки понесли финансовые потери от отключения электроэнергии. По его словам, в день из-за проблем с электричеством он теряет от пятидесяти тысяч тенге.- Если в кофейне мы еще как-то справлялись, пережидали отключение на эти три-пять часов, то кондитерская пострадала больше всего. Продукты, которые мы используем для готовки, не могут долго сохранять свежесть без холодильного оборудования. А оно напрямую зависит от электричества. Некоторые «диванные» аналитики посоветовали приобрести мне в этих целях генератор, но что это, извините, за бред? Я плачу за электричество, плачу за инфраструктуру, плачу налоги ещё и вынужден теперь платить за генератор? Я вправе получать качественные услуги за свою своевременную оплату. Ладно бы у меня было крупное предприятие, где генератор нужен для бесперебойной работы предприятия. А у меня маленький бизнес. Да и вообще, это не моя проблема и не населения, это проблема властей и энергетиков, которые не отреагировали вовремя на грядущие проблемы. Время для модернизации у них было достаточно, резервы должны были увеличить давно. Я бы посоветовал нашим властям создать комиссию, которая бы честно и прозрачно следила за освоением денег, которые выделило правительство на модернизацию энергокомбината, - высказался Азамат.Если в городе ситуацию еще можно назвать с натяжкой «стабильной», то бизнесмены в районах области находятся на грани отчаяния. По словам некоторых из них, электричество в их торговых точках не было уже четыре дня. Владелица магазина в селе Баскудук Сулухан Бабаджанова рассказала, что отсутствие электричества в эти дни обошлось ей почти в 600 тысяч тенге.- Три морозильника, полных мороженого - это примерно 300-400 тысячи тенге. Еще два морозильника с мясными изделиями – все стало непригодно в употребление. Закрываться не планирую. Таких, как я – не одна, и я буду принимать решение на основе мнения большинства. Решат обратиться с претензией к власти – я их поддержу, - поделилась Сулухан Бабаджанова.Большой проблемой вчера, 14 августа, обернулось отсутствие электричества на дорогах: по словам водителей из-за неработающих светофоров пробки наблюдались почти в каждом из микрорайонов города. Более того, дорожная полиция, как оказалось, не была готова к дорожному коллапсу – не на всех перекрестках, где не работали светофоры, находились регулировщики. Открытым также остается вопрос функционирования камер наблюдения на дорогах.О ситуации высказался и местный общественный активист Фарид Кинаятов. По его мнению, регион находится на грани продовольственного кризиса.- В одном Актау больше 1400 торговых точек – магазины, супермаркеты и тому подобное. «Веерное» отключение электричества привело к тому, что в городе уже не хватает молока, мяса – продуктов, которые должны храниться при определенной температуре. Магазины уже сократили в объемах мясные продукты, они не закупают их, так как они просто портятся. Я уже не говорю о базах, где эти продукты хранятся. Сейчас скоропортящиеся продукты компании почти не закупают. Еще неделю-полторы и народ ощутит острую нехватку продуктов. Об этом в акимате не думают. Что уж говорить об интернете, логистике, отчетность – все «хромает». Вся ситуация приведет к потере бизнеса, следовательно, рабочих мест. Я выезжал в районы области – владельцы магазинов чуть ли не плачут. Никто не знает, что делать с этим – деньги вложены, но «выхлопа» уже не будет, - выразил недовольство Фарид Кинаятов.Он подчеркнул, что руководство «МАЭК» так и не ответило населению, куда уходят выделенные на модернизацию денежные средства.- Мы живем в пустыне, у нас нет альтернатив ни в источниках воды, ни в источниках производства энергии. Мы все завязаны на нашем энергокомбинате. Создали оперативный штаб, где замакима раздаёт указания о дальнейших действиях, но на каком основании он их раздаёт? Разве он является специалистом? Лучше бы они создали оперативный штаб по теме массовой застройки города, из-за которой вся инженерка города на ладан дышит. Сейчас вся власть и руководство «МАЭК» занимаются латанием дыр. И, учитывая отсутствие воды, света, тарифы поднимают и поднимают. Создается ощущение, что ситуация хотят накалить до предела. Выражу свое пророческое видение – в конце недели ситуация не исправится, - подытожил общественник.