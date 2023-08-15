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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 18:45

Просмотров: 3079

На грани коллапса: как выживает Актау в условиях «веерного» отключения электричества

Финансовые потери у предпринимателей, дорожный коллапс из-за неработающих светофоров, продовольственная сфера «на грани фола» – всё это лишь верхушка айсберга, всплывшего из-за аварии на «МАЭК». Некоторые предприниматели и вовсе задумались о переводе своего бизнеса в другие регионы.

Коллаж из фото
Лето в Мангистау давно стало синонимом перебоев с электричеством и отсутствия воды у населения. В этом году для жителей региона помимо проблем с водой выпало ещё одно испытание – на «МАЭК» произошла крупная авария, вследствие чего электроэнергию стали подавать по графику.

Корреспонденты Lada.kz побеседовали с местными бизнесменами и представителями общественности и выяснили, как они выживают в условиях ограниченной подачи электричества и какие несут убытки.

Один из предпринимателей города Шамрад Телеубаев рассказал, что до проблем с электричеством у него были планы на открытие новых видов бизнеса, теперь же он вынужден отказаться от подобных идей, так как ситуация с инфраструктурой в Актау стала максимально нестабильной.

На грани коллапса: как выживает Актау в условиях «веерного» отключения электричества


- Сейчас рано говорить об убытках, подсчёты ещё не проводились, но могу смело отметить, что заготовочный период в ресторане раньше было до трех дней, теперь же я уменьшил его до одного дня. Проблемы с электричеством начались еще до аварии на энергокомбинате, и так или иначе мы справлялись с ситуацией. Конечно, о закрытии ресторана и торговых точек речи не идет, но открывать здесь что-либо новое – желания уже нет, так как нет уверенности в завтрашнем дне, - отметил бизнесмен.

Еще один из предпринимателей города Азамат Сарсенбаев поделился, что две его торговые точки понесли финансовые потери от отключения электроэнергии. По его словам, в день из-за проблем с электричеством он теряет от пятидесяти тысяч тенге.

На грани коллапса: как выживает Актау в условиях «веерного» отключения электричества


- Если в кофейне мы еще как-то справлялись, пережидали отключение на эти три-пять часов, то кондитерская пострадала больше всего. Продукты, которые мы используем для готовки, не могут долго сохранять свежесть без холодильного оборудования. А оно напрямую зависит от электричества. Некоторые «диванные» аналитики посоветовали приобрести мне в этих целях генератор, но что это, извините, за бред? Я плачу за электричество, плачу за инфраструктуру, плачу налоги ещё и вынужден теперь платить за генератор? Я вправе получать качественные услуги за свою своевременную оплату. Ладно бы у меня было крупное предприятие, где генератор нужен для бесперебойной работы предприятия. А у меня маленький бизнес. Да и вообще, это не моя проблема и не населения, это проблема властей и энергетиков, которые не отреагировали вовремя на грядущие проблемы. Время для модернизации у них было достаточно, резервы должны были увеличить давно. Я бы посоветовал нашим властям создать комиссию, которая бы честно и прозрачно следила за освоением денег, которые выделило правительство на модернизацию энергокомбината, - высказался Азамат.

Если в городе ситуацию еще можно назвать с натяжкой «стабильной», то бизнесмены в районах области находятся на грани отчаяния. По словам некоторых из них, электричество в их торговых точках не было уже четыре дня. Владелица магазина в селе Баскудук Сулухан Бабаджанова рассказала, что отсутствие электричества в эти дни обошлось ей почти в 600 тысяч тенге.

- Три морозильника, полных мороженого - это примерно 300-400 тысячи тенге. Еще два морозильника с мясными изделиями – все стало непригодно в употребление. Закрываться не планирую. Таких, как я – не одна, и я буду принимать решение на основе мнения большинства. Решат обратиться с претензией к власти – я их поддержу, - поделилась Сулухан Бабаджанова.

На грани коллапса: как выживает Актау в условиях «веерного» отключения электричества


Большой проблемой вчера, 14 августа, обернулось отсутствие электричества на дорогах: по словам водителей из-за неработающих светофоров пробки наблюдались почти в каждом из микрорайонов города. Более того, дорожная полиция, как оказалось, не была готова к дорожному коллапсу – не на всех перекрестках, где не работали светофоры, находились регулировщики. Открытым также остается вопрос функционирования камер наблюдения на дорогах.

На грани коллапса: как выживает Актау в условиях «веерного» отключения электричества


На грани коллапса: как выживает Актау в условиях «веерного» отключения электричества


О ситуации высказался и местный общественный активист Фарид Кинаятов. По его мнению, регион находится на грани продовольственного кризиса.

- В одном Актау больше 1400 торговых точек – магазины, супермаркеты и тому подобное. «Веерное» отключение электричества привело к тому, что в городе уже не хватает молока, мяса – продуктов, которые должны храниться при определенной температуре. Магазины уже сократили в объемах мясные продукты, они не закупают их, так как они просто портятся. Я уже не говорю о базах, где эти продукты хранятся. Сейчас скоропортящиеся продукты компании почти не закупают. Еще неделю-полторы и народ ощутит острую нехватку продуктов. Об этом в акимате не думают. Что уж говорить об интернете, логистике, отчетность – все «хромает». Вся ситуация приведет к потере бизнеса, следовательно, рабочих мест. Я выезжал в районы области – владельцы магазинов чуть ли не плачут. Никто не знает, что делать с этим – деньги вложены, но «выхлопа» уже не будет, - выразил недовольство Фарид Кинаятов.

Он подчеркнул, что руководство «МАЭК» так и не ответило населению, куда уходят выделенные на модернизацию денежные средства.

- Мы живем в пустыне, у нас нет альтернатив ни в источниках воды, ни в источниках производства энергии. Мы все завязаны на нашем энергокомбинате. Создали оперативный штаб, где замакима раздаёт указания о дальнейших действиях, но на каком основании он их раздаёт? Разве он является специалистом? Лучше бы они создали оперативный штаб по теме массовой застройки города, из-за которой вся инженерка города на ладан дышит. Сейчас вся власть и руководство «МАЭК» занимаются латанием дыр. И, учитывая отсутствие воды, света, тарифы поднимают и поднимают. Создается ощущение, что ситуация хотят накалить до предела. Выражу свое пророческое видение – в конце недели ситуация не исправится, - подытожил общественник.



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Комментарии ( 11 )

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Винипух (Посетители) Сегодня, 00:08
Хороший предлог однако для поднятия тарифов
 
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 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 23:08
А вообще по хорошему, за такую работу всем главным чиновникам региона кажется пора отвесить душевных шапалаков. Справедливо кажется и они как мужики должны это принять. По другому никак. Жирные морды буржуев также будут светится.
 
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 Yevgeniy 24 (Посетители) Вчера, 21:43
Цены повышают на всё. Вечные отмазки у ченуш.А результатов в лучшую сторону нет. Получается деньги по карманам идут. У людей нервы не железные. Когда нибудь аукнется это всё. И не дай бог вроде январских событий. А страдают обычные люди.
 
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 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 21:36
Во время коллапса в городе 5 или 6 патрулей, видел за городом в районе баз отдыха шабашку походу делали, непонятно зачем там ездят вроде Сергек включили.
 
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 Businessman (Посетители) Вчера, 20:58
Строки из гимна г.Актау к 60-летнему юбилею: "Горячее солнце, горячий песок, верблюды гуляют, воды бы глоток! В горячей пустыне не видно следа, скажи нам, Ногаев, где свет и вода???"
 
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 OlegVak (Посетители) Вчера, 20:10
Почему люди страдают из за кучки жуликов в лице акимов и руководства МАЭКа? Прокуратура проснитесь! Куда делись огромные бюджетные средства средства, ежегодно выделяемые на реконструкцию МАЭка?
 
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 замакима (Посетители) Вчера, 19:57
М-да экибастуз нечему не научил нашего акима. И акима области.
Где жёсткие выговоры! У нас второй экибастус, только летняя версия
 
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 AnnaK. (Посетители) Вчера, 19:45
График путают. В 12 сегодня должны были отключить с 10.00 до 13.00. А отключили с 17.00 до 19.00. Так в любой момент стиралка вырубится или духовка. И вообще, я прекрасно помню, как обещали населению, буквально клялись, что никаких веерных отключений не будет.
 
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 Ed Word (Посетители) Вчера, 19:42
Показательная картинка регулирования перекрестка, а где правохранители? Город перед лицом коллапса, веерные отключения, а полиция "париться" не хочет? Все знают график отключений, а они нет или с планированием, или с ответственностью что то не так? В чем причина?
 
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 Vohazab (Посетители) Вчера, 19:23
Когда уже правительство наконец поймёт, что МАЭК пора возвращать обратно из ёкимата, в Минэнерго, иначе будет только хуже!
 
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