Застройщики в Актау оштрафованы за незаконное привлечение денег дольщиков

Незаконную деятельность застройщиков пресекли в Актау надзорные органы.



По данным прокуратуры Мангистауской области, с начала 2023 года за привлечение средств дольщиков без разрешения по актам прокурорского надзора 22 застройщика привлечены к административной ответственности по статье 320 КоАП, а сумма штрафов составила 16 миллионов тенге.



- Застройщики строят дома с привлечением денег дольщиков, не соблюдая требования ст.7 Закона «О долевом участии в жилищном строительстве», где четко определены способы организации долевого участия в жилищном строительстве. Однако строительные компании, пытаясь обойти закон, незаконно заключают лишь предварительные договоры купли-продажи, тем самым вводя в заблуждение граждан, - отмечают в ведомстве.



В прокуратуре отметили, что приглашение людей к участию в долевом строительстве без наличия необходимых разрешительных документов может привести к различным проблемам, включая финансовые потери для инвесторов, задержки в строительстве, а также возможные юридические последствия для самих застройщиков.



- В обязательном порядке у строительной компании должны быть: решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов, технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг, в том числе разрешение на привлечение денежных средств дольщиков. Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ. В случае, если данные документы не представлены, объект застройки считается незаконным, то есть, не имеющим разрешительные документы, - добавили в прокуратуре.



Важно, чтобы застройщики следовали законодательству и получали все необходимые разрешительные документы перед привлечением инвесторов и началом строительства, чтобы обеспечить безопасность и интересы всех сторон.