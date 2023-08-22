Нурлан Ногаев о ситуации с МАЭКом: Не нужно искать виновных, я виноват...

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев дал интервью журналисту Асхату Ниязову.Одной из основных тем стало обсуждение обмеления Каспийского моря. Также было затронуто состояние хвостохранилища Кошкар-ата. Однако наибольшее внимание уделено ситуации на МАЭКе.Отвечая на вопрос о том, почему МАЭК довели до аварийного состояния, Нурлан Ногаев ответил:- Правила градостроительства предполагают, чтобы ресурсы развивались опережающими темпами. Но, к сожалению, вот так вот получилось у нас. (...) Виновных не надо искать, все мы виноваты, в данное время я виноват в том, что в области не хватает воды, я не могу обеспечить потребность жителей, если вы это хотите услышать. В свое время был сбой, было много факторов. Взять и сказать, вот этот виновен - нельзя так говорить, - ответил Нурлан Ногаев.Асхат Ниязов также задавал много вопросов касательно высокой плотности застройки жильем, особенно на береговой линии. Он привел в пример ситуацию со строительством многоэтажного здания в 4А микрорайоне над пещерой на Скальной тропе.По словам Нурлана Ногаева, на этом участке планируют построить гостиничный комплекс. Разрешительные документы у застройщики имеются, однако строительство объекта пока что приостановлено.Журналист и создатель YouTube-канала «Обожаю» Асхат Ниязов - автор достаточно необычного проекта. Он снимает сюжеты, в которых простые казахстанцы, жители самых разных уголков страны рассказывают о том, как живут и с какими проблемами сталкиваются. Далее на авансцену выходят акимы. Истории казахстанцев ведущий передает чиновникам и пытается получить от них ответы.