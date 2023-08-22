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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 21:18

Просмотров: 1938

Нурлан Ногаев о ситуации с МАЭКом: Не нужно искать виновных, я виноват...

На Yotube-канале «Обожаю» журналиста Асхата Ниязова вышел новый выпуск программы, посвященный Актау. Ведущий спросил у акима Мангистауской области Нурлана Ногаева о проблеме с водой, электричеством и застройке береговой линии.

скриншот из видео
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев дал интервью журналисту Асхату Ниязову.

Одной из основных тем стало обсуждение обмеления Каспийского моря. Также было затронуто состояние хвостохранилища Кошкар-ата. Однако наибольшее внимание уделено ситуации на МАЭКе.

Отвечая на вопрос о том, почему МАЭК довели до аварийного состояния, Нурлан Ногаев ответил:

- Правила градостроительства предполагают, чтобы ресурсы развивались опережающими темпами. Но, к сожалению, вот так вот получилось у нас. (...) Виновных не надо искать, все мы виноваты, в данное время я виноват в том, что в области не хватает воды, я не могу обеспечить потребность жителей, если вы это хотите услышать. В свое время был сбой, было много факторов. Взять и сказать, вот этот виновен - нельзя так говорить, - ответил Нурлан Ногаев.

Асхат Ниязов также задавал много вопросов касательно высокой плотности застройки жильем, особенно на береговой линии. Он привел в пример ситуацию со строительством многоэтажного здания в 4А микрорайоне над пещерой на Скальной тропе.

Нурлан Ногаев о ситуации с МАЭКом: Не нужно искать виновных, я виноват...


По словам Нурлана Ногаева, на этом участке планируют построить гостиничный комплекс. Разрешительные документы у застройщики имеются, однако строительство объекта пока что приостановлено.



Журналист и создатель YouTube-канала «Обожаю» Асхат Ниязов - автор достаточно необычного проекта. Он снимает сюжеты, в которых простые казахстанцы, жители самых разных уголков страны рассказывают о том, как живут и с какими проблемами сталкиваются. Далее на авансцену выходят акимы. Истории казахстанцев ведущий передает чиновникам и пытается получить от них ответы.



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Комментарии ( 4 )

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  • Max83
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 00:31
Одни отмазки одно враньё. Много хотелось написать за каждый ответ его. Время своё не хочу тратить.Всё равно толку не будет. Одно хочу сказать. Что без работяг без обычного народа вы ни кто. Вы за счёт обычных людей богатеете. Которые пашут за гроши.
 
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  • Банкир
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 Darkman (Посетители) Вчера, 23:07
Так не пойдет. Виновным за все эти годы браслеты на руки и под замок с конфискацией. Тех, которые обваровывали МАЭК и рабочих. Вот это дело. А все, что он говорит, это слова. Словам мы не верим. Верим действиям.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • БО
  • полина1952
  • Банкир
  • Yevgeniy 24
  • ЛШП
 Tor1m (Посетители) Вчера, 23:06
Банкир,
Уводит взгляд общественности в сторону, вместо того, чтобы проводить расследование, кто и почему, это всё довёл до того состояния, что мы наблюдаем на сегодня . И самое главное, они не ведут поиски виновных и причастных, связи с тем, что могут выйти на самих себя))).
 
-1
  • Альфарий
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  • Tor1m
  • Yevgeniy 24
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 Банкир (Посетители) Вчера, 22:48
"все мы виноваты" - это значит, что никто не виноват. ВИНОВАТ-УХОДИ и шайку свою забери.
 
 

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