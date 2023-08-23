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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:19

Просмотров: 295

Порядка 30 детей заболели коклюшем в Мангистау

С начала года в Мангистауской области коклюшем заболели 27 жителей. Причем, все заболевшие – дети до 14 лет. Об этом сообщила Гульнар Куркинбаева, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из архива Lada.kz
Со слов Гульнар Куркинбаевой, в предыдущие два года в области не было зарегистрировано случаев коклюша.

- Из 27 случаев, выявленных у детей в возрасте до 14 лет, 17 обнаружены в Актау. Четыре ребенка заболели в Жанаозене, трое детей - в Мунайлинском районе, двое – в Мангистауском районе и один ребенок - в Каракиянском районе, - сообщила специалист.

Что такое коклюш?

Это часто встречающаяся и быстро распространяющаяся инфекция дыхательных путей у детей. Когда больной ребенок кашляет, бактерии распространяются в воздух через его дыхание и мокроту, и заражают здорового ребенка. Кроме того, заболевание может передаваться через вещи (игрушки, посуду), которыми пользовался больной ребенок.

Каковы его симптомы?

Коклюш обычно длится шесть-семь недель. Латентный период болезни продолжается от двух до 15 (чаще пять-семь) дней. Сначала у ребенка наблюдается кашель, заложенность носа, бессонница, температура тела повышается до 38,5-39°С, отсутствует аппетит. Постепенно кашель усиливается (особенно ночью), когда ребенок часто кашляет, у него появляются судороги, он краснеет и синеет, из глаз текут слезы, иногда он не в состоянии удержать дефекацию. Кашель стихает после отхаркивания. Этот период длится от двух недель до двух месяцев. После этого коклюш стихает, удушливый кашель начинает уменьшаться, ребенок кашляет «тихо» две-три недели и постепенно выздоравливает от болезни.

Чем опасен коклюш?

Осложнения коклюша могут привести к нарушениям со стороны дыхательных путей, кровообращения в головном мозге и другим опасным для детского организма заболеваниям.

- Коклюш опасен для детей до года, находящихся на грудном вскармливании, поэтому мы рекомендуем как можно раньше сделать прививку от этого заболевания, - подчеркнула Гульнар Куркинбаева.

Профилактика коклюша:

1. Согласно Национальному календарю прививок РК детей вакцинируют с 2-х, 3-х и 4-х месячного возраста, затем ревакцинацию (повторную вакцинацию) проводят в возрасте от полутора лет и когда ребенку исполняется шесть лет;
2. Пища больного ребенка должна быть насыщена витаминами;
3. Ребенок должен принимать только лечение, назначенное врачом.



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Комментарии ( 1 )

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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 17:11
Пожалуйста!!! Сделайте строгий запрет на приём детей без прививок в дошкольные учреждения! Рассмотрите закон об исключительно платном лечении непривитых детей.

Да и тех, кто метёт пургу, рассказывая сказки про "страшные последствия" прививок - тоже нужно как то наказывать или хотя бы контролировать.
 
 

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