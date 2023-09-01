В Актау пропал 10-летний мальчик

Арыслан Самбаев 29 августа вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.Приметы: среднего телосложения, рост 145-150 см, волосы чёрные, глаза карие.В настоящее время поисками мальчика занимаются добровольцы волонтёрского движения «Lider.kz» в Актау совместно с правоохранительными органами.Всех, кто владеет информацией о пропавшем мальчике, просьба связаться по телефонам: