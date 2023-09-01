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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:52

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Третья тройня с начала года родилась в Актау

В Мангистауском областном центре «Ана мен бала» родилась тройня. Это третий такой случай с начала года. Новорождённых и их мать уже выписали домой, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
У Назым Турсыновой родились два мальчика и девочка. Причем, у девочки самый большой из троих вес – 1500 граммов. А у мальчиков – 1400 и 850 граммов. Самый крохотный малыш родился с врождённым пороком сердца, ему сделали операцию, и на сегодня состояние его здоровья не вызывает опасений. Детей вместе с мамой выписали домой.

Молодая женщина с трудом описывает свои чувства. Оказалось, что она девять лет мечтала о ребёнке. Говорит, что за долгие годы ожидания награждена сразу тройней. Назым благодарит за благополучные роды врачей центра «Мать и дитя».

- Действительно, мы не думали, что родится тройня. Это просто огромная радость, которой нет предела. Я очень благодарен врачам, которые сделали всё возможное, чтобы процесс прошёл успешно, и я вернулась домой со всеми троими детьми. Хочу пожелать такую радость всем матерям, - говорит Назым Турсынова.

По словам заведующей отделением реабилитации младенцев Гульзады Смагулкызы, в этом году родились 6057 малышей. Из них 114 являются близнецами. В плане беременности тройней в этом году показатели выше по сравнению с прошлогодними.



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