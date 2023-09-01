Третья тройня с начала года родилась в Актау

У Назым Турсыновой родились два мальчика и девочка. Причем, у девочки самый большой из троих вес – 1500 граммов. А у мальчиков – 1400 и 850 граммов. Самый крохотный малыш родился с врождённым пороком сердца, ему сделали операцию, и на сегодня состояние его здоровья не вызывает опасений. Детей вместе с мамой выписали домой.



Молодая женщина с трудом описывает свои чувства. Оказалось, что она девять лет мечтала о ребёнке. Говорит, что за долгие годы ожидания награждена сразу тройней. Назым благодарит за благополучные роды врачей центра «Мать и дитя».



- Действительно, мы не думали, что родится тройня. Это просто огромная радость, которой нет предела. Я очень благодарен врачам, которые сделали всё возможное, чтобы процесс прошёл успешно, и я вернулась домой со всеми троими детьми. Хочу пожелать такую радость всем матерям, - говорит Назым Турсынова.



По словам заведующей отделением реабилитации младенцев Гульзады Смагулкызы, в этом году родились 6057 малышей. Из них 114 являются близнецами. В плане беременности тройней в этом году показатели выше по сравнению с прошлогодними.