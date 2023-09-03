Поворот с дополнительной секцией светофора: правила объяснили в полиции Актау

- Дополнительный левый поворот предназначен для разгрузки данного перекрестка, - пояснили в ведомстве.

На перекрестке между 13 и 12 микрорайонами (у стадиона «Жас Канат») установлен дорожный знак - поворот только налево. Светофор имеет дополнительную секцию поворота налево.Вопрос водителя заключается в том, можно ли поворачивать налево, если дополнительный налево не горит, а только основной зеленый прямо. Как себя поведут камеры «Сергек», если повернуть налево только на основной зеленый (поворот под негорящий зеленый налево приравнивается к проезду на красный свет?).В департаменте полиции региона сообщили, что поворот разрешен на основной зеленый сигнал светофора.