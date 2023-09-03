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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 1555

Поворот с дополнительной секцией светофора: правила объяснили в полиции Актау

Местный автолюбитель попросил осветить ситуацию, при которой не до конца ясны правила проезда на светофоре с дополнительной секцией. В департаменте полиции разъяснили правила движения.

Фото автора
На перекрестке между 13 и 12 микрорайонами (у стадиона «Жас Канат») установлен дорожный знак - поворот только налево. Светофор имеет дополнительную секцию поворота налево.

Поворот с дополнительной секцией светофора: правила объяснили в полиции Актау


Вопрос водителя заключается в том, можно ли поворачивать налево, если дополнительный налево не горит, а только основной зеленый прямо. Как себя поведут камеры «Сергек», если повернуть налево только на основной зеленый (поворот под негорящий зеленый налево приравнивается к проезду на красный свет?).

В департаменте полиции региона сообщили, что поворот разрешен на основной зеленый сигнал светофора.

- Дополнительный левый поворот предназначен для разгрузки данного перекрестка, - пояснили в ведомстве.





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Комментарии ( 3 )

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  • zloyfil
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 19:04
Если на основной зелёной секции нанесены направления движения(например прямо, , тогда да, движение по дополнительной разрешается, только при её включении... Как-то так. В ДП всё правильно разъяснили, коротко и ясно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Empro
  • zloyfil
  • kolu411
 IMHO (Посетители) Сегодня, 18:54
Зачем каждый раз этот вопрос поднимают? Ну почитайте еще раз внимательно ПДД, если в автошколе не выучили!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • IMHO
  • Empro
  • Космос
  • zloyfil
  • bake
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 18:50
Этого местного автолюбителя на перездачу. Как на права здавал и кто вообще ему выдал права.
 
 

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