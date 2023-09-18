Где расположены камеры видеонаблюдения «Сергек» в Мангистау

№ Адрес объекта

1 28мкр. 21 дом (угол дома)

2 Приморрский Жемчужная, 1/1 заезде

3 Приморрский Жемчужная, 7/11 заезде

4 12мкр. 23 дом (угол дома)

5 12мкр. Напротив ТЦ «Волна» вдоль дороги

6 12мкр. Напротив кафе «Соверен»

7 11мкр. На плошади «Ынтымақ» возле памятника

8 14 мкр.На алощадке напротив ТЦ «Астана»

9 14 мкр. Задний двор дома № 46

10 16мкр. Заезд во двор со стороны 33/8 дома

11 16мкр. Заезд во двор со стороны между 43 дома и ЖК «Каспий»

12 16мкр. Заезд со стороны светофора в главный улицы в сторону ЖК «Понорама»

13 16мкр. Заезд во двор со стороны ТРК «Актау» Аквапарк

14 16мкр. Заезд во двор со стороны между 38 и 111 домами

15 16мкр. Заезд во двор со стороны между 1 и 89 домами

16 16мкр. Заезд во двор со стороны между 89 и 90 домами

17 16мкр. Заезд во двор со стороны 24 дома

18 16мкр. Заезд во двор со стороны между 7/1 дома и заправка «Барс ойл»

19 16мкр. Заезд во двор со стороны 28/1 дома

20 17мкр. Заезд во двор со стороны 6 и 7 домами

21 17мкр. Перекресток 17х18хРезиденция

22 17мкр. Заезд во двор со стороны 3дома

23 17мкр. Заезд во двор со стороны между ЖК «Дулат» и ЖК «Флоренция» домами

24 17мкр. Заезд во двор со стороны между 32 и 33 домами

25 17мкр. Заезд во двор со стороны между 15 и 26 домами

26 17мкр. Заезд во двор со стороны 87 дома

27 17мкр. Заезд во двор со стороны Халык Арена

28 17мкр. Заезд во двор со стороны115/1 дома «Мега строй маркет»

29 17мкр. Заезд во двор со стороны между ЖК «Махаббат» и ЖК «Асыл парк» домами

30 17мкр. Заезд во двор со стороны между 90 дома и «НУР» Супермаркет

31 17мкр. Заезд во двор со стороны между «НУР» Супермаркет и 46 домом

32 17 мкр. Заезд во двор со стороны между 36 и 59 домами

33 17мкр. Заезд во двор со стороны между 70 и 72/2 домами

34 20 мкр. Заезд во двор со стороны ЖК «Отырар сити»

35 20 мкр. Заезд во двор со стороны между 33 и 32 домами

36 20 мкр. Заезд во двор со стороны между 32 и 35 домами

37 20 мкр. Заезд во двор со стороны между 35 и 36 домами

38 20 мкр. Заезд во двор со стороны 36 дома

39 20 мкр. Заезд в сторону галвную улицы

40 26 мкр. В районе автостоянки рядом с Мечетью

41 33 мкр. Заезд во двор со стороны между Гипермаркета «Дина» и садика «Маншук»

42 33 мкр. Заезд во двор со стороны 15 дома

43 33 мкр. Заезд во двор со стороны между 15 и 32 домами

44 33 мкр. Заезд во двор со стороны 30 дома

45 29 мкр. Напротив ТРЦ AK KALA mall на столб фотовидеофиксации

46 33 мкр. Заезд во двор со стороны между Мангистау Арена и 22 домом

47 33 мкр. Заезд во двор со стороны между 3 и11/2 домами

48 33 мкр. Заезд во двор со стороны между 3 дома и Гипермаркета «Дина»

49 33 мкр. Заезд в сторону главной улицы Школы «Назарбаева»