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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 2471

Где расположены камеры видеонаблюдения «Сергек» в Мангистау

Появилась информация о линейных участках новых камер «Сергек» в Мангистауской области. Адресную программу мест размещения камер в Актау и Мунайлинском районе предоставили в управлении цифровых технологий по региону.

Иллюстративное фото Lada.kz

Корреспондентам Lada.kz предоставили перечень линейных участков, на которых расположены камеры интеллектуальной системы видеоконтроля «Сергек».

Камеры, как пояснили в ведомстве, установили на объектах общественной безопасности, линейных участках и перекрёстках автодорог.

 

 

1. Перечень линейных участков в г. Актау: 95

Адрес установки АПК на линейном участке

1

Автодорога №12 в 5мкр. с.к. «Волна»

2

Автодорога № 7 между 5х5 Амкр.

3

Автодорога №12 6 мкр. «Дом быта»

4

Автодорога №12 в 22 мкр. «В/ч 6656»

5

Автодорога №14 в районе АЗС Нурлан

6

Колония №58

7

Обл. дорога между«ХГМЗ» и «ЗПМ»

8

Автодорога Актау-Жетыбай в районе базы Рекон

9

Обл. дорога напротив здания «АМЗ»

10

Автодорога Актау-Маэк(замена Автоураган)

11

Автодорога Актау-База отдыха

12

Актау-База отдых в районе пос.Умирзак

13

Актау-База отдых в районе «Теплого пляжа»

14

Актау-База отдых в районе базы КНБ

15

База отдыха «Сая»

16

База отдыха «RIXOS»

17

Актау-База отдыха в районе канала «Шора»

18

Автодорога Актау-Морпорт в районе ДСУ -66

19

«Актау-Маэк» в районе Пром.База

20

Автодорога Актау-Промзона в районе ГКП Берекет

21

Автодорога №55в районе «БИПЭК авто».

22

Автодорога №3 3 б мкр. «Бинго»

23

Автодорога №3 1мкр. «Каракөз»

24

Автодорога №3 спуск-подъем 9х10мкр

25

Автодорога №7 магазин «ТОПстоп»

26

Автодорога №7в районе 15 мкр. «Амфитеатр»

27

Автодорога №7 врайона кафе «Айдын»

28

№3 автодорога 13 мкр.гос. «Виктория»

29

Автодорога №14 АЗС Гульдана

30

Автодорога №14 остановка «Химик»

31

Автодорога Актау-Каламкас в районе ж/мШыгыс

32

Автодорога №31 между Шыгыс-2хШығыс-3

33

Автодорога №18 в районе 31Б мкр. АЗС «Кайком»

34

Автодорога №26 АГЗС «Кездесу»

35

Актау-Аэропорт в районе Хундай центр

36

Актау-Аэропорт в районе «Автоураган»

37

Актау-Аэропорт

38

Автодорога Актау-Аэропорт

39

Автодорога Актау-Аэропорт в районе памятника

40

20 Пост-Акшукыр

41

Автодорога №22 «Аяулы ана»

42

Автодорога №24 в районе ЖК Заман

43

Автодорога №25 в районе 30мкр. №183/1 дома

44

Автодорога № 22 в районе БЦ Акбокен

45

Между 16-19мкр.

46

Автодорога №24 между 18х20мкр.

47

Автодорога №15 в районе ЖК «ГринПарк»

48

Авто дорога №22 между 17х18 мкр

49

Автодорога №19А между 16х17мкр.

50

Автодорога № 20 13х17 мкр. в районе маг. «Сулпак»

51

Автодорога м/у 12х13мкр.

52

Автодорога №3 в 14мкр. ЗАГС

53

Автодорога №18 между 11х12 мкр

54

Автодорога №1 12мкр. 59дом

55

Автодорога № 9 между 27х12Амкр.

56

Автодорога №9в районе ТЦ Заман

57

Автодорога №1 между 10х11Амкр

58

Автодорога Актау-Умирзак в районе в/ч ПС КНБ РК

59

Теннисный центр

60

Пос. Приморский

61

Пляж «Достар»

62

Автодорога № 9 в районе базы Мангистаудорсервис

63

Автодорога №18 между 28А х28 мкр.

64

Автодорога №21 магазин 27 мкр. магазин «Абди»

65

Автодорога №29 между 31х31А

66

Автодорога №29 между Шыгыс-1хШығыс-2

67

Автодорога №27 между 29АхШыгыс-1

68

Автодорога №22 между 31Бх32Б

69

Автодорога №31 «Мейірбике» мкр. 35

70

Автодорога № 27 м/у 30х32мкр. унивШ.Есенов

71

Автодорога № 25 м/у 28х29 мкр. в районе ТЦ Дипломат

72

Автодорога №9 Электро сила 22мкр

73

Автодорога №25 между 33х19а мкр Дина спуск

74

Автодорога № 19А х 20мкр №12 дом

75

Автодорога№ 27 между 33 х 34 Казына дом

76

Автодорога №29 34мкр возле школы№ 19

77

Автодорога №29 32 мкр ,Ш.Есенов общежитие

78

Автодорога №25 в районе СТО Аманжан

79

Автодорога №33 между микр. 31-Б и 31-В

80

Автодорога №19А ,Шахар Плаза дом

81

Автодорога №14 напротив здания ДКНБ

82

Автодорога № 25 в районе рынка САК

83

Автодорога №1 Стоматология 1мкр

84

Автодорога № 9 Мангистауский колледж туризма

85

Автодорога № Военный городок 21мкр 37/1дом

86

Автодорога №21 Кафе Вагончик

87

Автодорога №21 между 28Амкр х 26мкр

88

Автодорога №1 между 3Бмкр х 3мкр напротив 8 дома

89

Автодорога №3 между 2мкр х 1Амкр напротив кафе «Шамс»

90

Автодорога №10 напротив дома 36 5мкр

91

Автодорога №3 напротив КДК им. Абая

92

Автодорога №20 напротив ТРК «Актау»

93

Автодорога №19А напротив дома 42 16мкр

94

Автодорога №8 напротив дома 5 4мкр

95

Автодорога №3 напротив дома 12 7мкр

2. Перечень линейных участков в Мунайлинском районе: 35

Адрес установки АПК на линейном участке

1

Супермаркет Береке в селе Баскудук

2

Напротив ТЦ «Баскудук» в селе Баскудук

3

Магазин «Газ» в селе Баскудук

4

Напротив АГЗС «Казмунайгаз» в селе Баскудук

5

ТОО Мобиль сервис автодорога Актау-Баянды

6

АГЗС «Асел» автодорога Актау-Баянды

7

Кафе Аппак алма автодорога Актау-Баянды

8

Напротив дома 20 в улице Кубыла в селе Кызылтобе

9

Напротив дома 7 в улице Кубыла в селе Кызылтобе

10

Напротив школы №7 в жилом массиве Кызылтобе-2

11

Напротив магазина Игилик в селе Жанадаулет

12

Напротив дома 310 в селе Жанадаулет

13

Напротив школы №13 в селе Жанадаулет

14

Напротив Мойсам в селе Мангистау

15

Напротив ЦОН в селе Мангистау

16

Напротив кафе Кездесу в жилых массивах Айракты и Шеркала

17

Напротив магазина Амина в жилом массиве Шеркала

18

Напротив ресторана Байтерек в жилом массиве Айракты

19

Напротив ресторана Роял Палас в жилом массиве Шеркала

20

Адайский перекресток в направлении в сторону ХГМЗ

21

Напротив магазина Куншуак в селе Атамекен

22

Напротив магазина Лаура в селе Атамекен

23

Напротив водокачки в жилом массиве Кызылтобе-2

24

Напротив ресторана Нурлыбек в селе Кызылтобе-2

25

Напротив электрического столба 172/5 в селе Кызылтобе-2

26

Напротив дома 30 в селе Батыр 1-я

27

Напротив дома 52 в селе Батыр 1-я

28

Напротив 3-я в селе Батыр

29

Напротив магазина Айдана в селе Батыр

30

Напротив магазина Болашак в селе Батыр

31

Напротив Технотрединг в селе Ынтымак

32

Напротив дома 32 в селе Кызылтобе улица Ауезов

33

Напротив магазина Оркен в селе Кызылтобе

34

Напротив дома 1173 в жилом массиве Кызылтобе-2

35

Напротив АГЗС «Даулет» на авдороге к 17 посту

3. Перечень перекрестков в г. Актау: 13

Адрес установки АПК на перекрестке

1

Перекресток м/у 23 и 24 мкр. в районе рынка «Асар-С» перекресток автодорог №14х№21

2

Перекресток 17 мкр. «Дукат» перекресток автодорог №15 х №20

3

Перекресток м/у Шыгыс2хШыгыс-3 «Анвар» перекресток автодорог №31хАктау-Каламкас

4

Перекресток м/у 31 «А»х31 «Б» х Шыгыс-2 х Шыгыс-3 перекресток автодорог №18х№31

5

Перекресток м/у 31Ах31Бх32А32Б в районе ДГД перекресток автодорог №31х№22

6

Перекресток 19х30х33 мкр. Гипермаркет «Дина»

7

Перекресток м/у 28х29х30х19 в районе «Олжа» перекресток автодорог №22х№25

8

Перекресток м/у 16х17х18х19 мкр. в районе ЖК «Инара»

9

Перекресток 12 мкр. перекресток автодорог №19 «А» х №20

10

АЗС мкр. 29 «А» «Гуларша» перекресток автодорог №18х№25

11

Перекресток 31 мкр. «Желтый Рынок» перекресток автодорог №22 х №27

12

Перекресток 7x8x910 мкр

13

Автодорога № 29 31мкр Жайык базар перекресток

4. Перечень перекрестков в Мунайлинском районе: 5

Адрес установки АПК на перекрестке

1

Перекресток возле ресторана Айшат в селе Мангистау

2

Адайский перекресток

3

Перекресток напротив ресторана Ару в селе Атамекен

4

Перекресток в направлении Мангистау Кызылтобе 17 пост

5

Перекресток 17 поста

 

5. Перечень объектов общественной безопасности по г. Актау: 50

Адрес объекта

1

28мкр. 21 дом (угол дома)

2

Приморрский Жемчужная, 1/1 заезде

3

Приморрский Жемчужная, 7/11 заезде

4

12мкр. 23 дом (угол дома)

5

12мкр. Напротив ТЦ «Волна» вдоль дороги

6

12мкр. Напротив кафе «Соверен»

7

11мкр. На плошади «Ынтымақ» возле памятника

8

14 мкр.На алощадке напротив ТЦ «Астана»

9

14 мкр. Задний двор дома № 46

10

16мкр. Заезд во двор со стороны 33/8 дома

11

16мкр. Заезд во двор со стороны между 43 дома и ЖК «Каспий»

12

16мкр. Заезд со стороны светофора в главный улицы в сторону ЖК «Понорама»

13

16мкр. Заезд во двор со стороны ТРК «Актау» Аквапарк

14

16мкр. Заезд во двор со стороны между 38 и 111 домами

15

16мкр. Заезд во двор со стороны между 1 и 89 домами

16

16мкр. Заезд во двор со стороны между 89 и 90 домами

17

16мкр. Заезд во двор со стороны 24 дома

18

16мкр. Заезд во двор со стороны между 7/1 дома и заправка «Барс ойл»

19

16мкр. Заезд во двор со стороны 28/1 дома

20

17мкр. Заезд во двор со стороны 6 и 7 домами

21

17мкр. Перекресток 17х18хРезиденция

22

17мкр. Заезд во двор со стороны 3дома

23

17мкр. Заезд во двор со стороны между ЖК «Дулат» и ЖК «Флоренция» домами

24

17мкр. Заезд во двор со стороны между 32 и 33 домами

25

17мкр. Заезд во двор со стороны между 15 и 26 домами

26

17мкр. Заезд во двор со стороны 87 дома

27

17мкр. Заезд во двор со стороны Халык Арена

28

17мкр. Заезд во двор со стороны115/1 дома «Мега строй маркет»

29

17мкр. Заезд во двор со стороны между ЖК «Махаббат» и ЖК «Асыл парк» домами

30

17мкр. Заезд во двор со стороны между 90 дома и «НУР» Супермаркет

31

17мкр. Заезд во двор со стороны между «НУР» Супермаркет и 46 домом

32

17 мкр. Заезд во двор со стороны между 36 и 59 домами

33

17мкр. Заезд во двор со стороны между 70 и 72/2 домами

34

20 мкр. Заезд во двор со стороны ЖК «Отырар сити»

35

20 мкр. Заезд во двор со стороны между 33 и 32 домами

36

20 мкр. Заезд во двор со стороны между 32 и 35 домами

37

20 мкр. Заезд во двор со стороны между 35 и 36 домами

38

20 мкр. Заезд во двор со стороны 36 дома

39

20 мкр. Заезд в сторону галвную улицы

40

26 мкр. В районе автостоянки рядом с Мечетью

41

33 мкр. Заезд во двор со стороны между Гипермаркета «Дина» и садика «Маншук»

42

33 мкр. Заезд во двор со стороны 15 дома

43

33 мкр. Заезд во двор со стороны между 15 и 32 домами

44

33 мкр. Заезд во двор со стороны 30 дома

45

29 мкр. Напротив ТРЦ AK KALA mall на столб фотовидеофиксации

46

33 мкр. Заезд во двор со стороны между Мангистау Арена и 22 домом

47

33 мкр. Заезд во двор со стороны между 3 и11/2 домами

48

33 мкр. Заезд во двор со стороны между 3 дома и Гипермаркета «Дина»

49

33 мкр. Заезд в сторону главной улицы Школы «Назарбаева»

50

34 мкр. На площади в районе входа в здание Ассамблеи народов

6. Перечень объектов общественной безопасности по Мунайлинскому району: 100

Адрес объекта

1

Вокзал в селе Мангистау

2

Санжар СТО в селе Мангистау

3

Поликлиника в селе Мангистау

4

Базар в селе Мангистау

5

Ресторан Айшат в селе Мангистау

6

Круговое движение в селе Мангистау

7

Школа №1 в селе Мангистау

8

Ресторан Алтын-ана в селе Мангистау

9

Школа №5 в селе Мангистау

10

Школа №11 в жилом массиве Шеркала

11

Магазин Татьяна в селе Атамекен

12

Школа №7 в селе Атамекен

13

Ресторан Шанырак в селе Атамекен

14

Баня Жасмин в селе Атамекен

15

Школа №15 в селе Батыр

16

Школа №10 в селе Батыр

17

Напротив дома 253 в жилом массиве Айракты

18

Напротив дома 2791 в жилом массиве Айракты

19

Супермаркет Дина в жилом массиве Айракты

20

Магазин Ынтымак в жилом массиву Шеркала

21

Напротив дома 510 в жилом массиве Шеркала

22

Салтанат базар в жилом массиве Шеркала

23

Кафе Ырыс в селе Баскудук

24

Запчасти Өмірзак в селе Баскудук

25

Центральный светефор в селе Баскудук

26

ТЦ Баскудук в селе Баскудук

27

ТЦ Ай-ана в селе Баскудук

28

Магазин Мейрамгул в селе Баскудук

29

Водакачка в селе Баскудук

30

ТЦ Кырыкыншы в селе Баскудук

31

Школа №9 в селе Баскудук

32

Учасковый пункт в селе Баскудук

33

Магазин 999 в селе Баскудук

34

Магазин Айнара в селе Баскудук

35

Мечет в селе Баскудук

36

Напротив новый школы в селе Баскудук

37

Государственное предпреятие в селе Баскудук

38

Напротив общежития в селе Мангистау

39

Ресторан Жасыл Бак в селе Атамекен

40

Магазин Аман в селе Атамекен

41

Алтын фуд в селе Атамекен

42

Улица Жазира в селе Атамекен

43

Жилом массив Атамекен дом №531 в селе Атамекен

44

Магазин Аккала в селе Атамекен

45

Улица Рауан дом №499 в селе Атамекен

46

Улица Жазира магазин Жанар в селе Баскудук

47

Улица Шагала дом №563 в селе Баскудук

48

Школа №16 в селе Баскудук

49

Садик Байтерек в жилом массиве Бесшокы

50

Супермаркет Салем в жилом массиве Бесшокы

51

Школа №8 в жилом массиве Бесшокы

52

Дом №332/1 в жилом массиве Бесшокы

53

Напротив учаскового пункта в жилом массиве Бесшокы

54

Трасса Актау-Баянды

55

Подъезд в село Баянды

56

Школа №3 в селе Баянды

57

Мечет в селе Баянды

58

Баня Самал в жилом массиве Бирлик

59

Школа №13 в селе Кызылтобе

60

ТЦ Нурасыл в селе Кызылтобе

61

Мечет в селе Кызылтобе

62

Супермаркет Ырыс в селе Кызылтобе

63

Магазин Аккелжан в селе Кызылтобе

64

Школа 2 в селе Кызылтобе

65

Дом 21 село Даулет

66

10 квартал 32 дом в селе Даулет

67

Школа 13 в селе Жанадаулет

68

Магазин Ерсат в селе Даулет

69

Дом 345/3 в селе Жанадаулет

70

Конец села Жанадаулет

71

Дом №5 село Даулет

72

Перекресток напротив магазина Керуен в селе Даулет

73

Садик Тулпар в селе Даулет

74

Производственная зона 29/1 в селе Даулет

75

Первый съезд в жилой массив Кызылтобе-2

76

Дом №1528 в жилом массиве Кызылтобе-2

77

Садик Балбобек в жилом массиве Кызылтобе-2

78

Школа №6 в жилом массиве Кызылтобе-2

79

Шубатхана в жилом массиве Кызылтобе-2

80

Дом №317 в жилом массиве Кызылтобе-2

81

Дом №132 в жилом массиве Кызылтобе--2

82

Дом 760 Кызылтобе-2

83

Дом 482 в селе Жанадаулет

84

Дом №703 в жилом массиве Кызылтобе-2

85

Дом №910 в жилом массиве Кызылтобе-2

86

Дом №1153 в жилом массиве Кызылтобе-2

87

Дом №1387 в жилом массиве Кызылтобе-2

88

Дом №1560 жилой массив Кызылтобе-2

89

Ресторан Нурлыбек в жилом массиве Кызылтобе-2

90

Первый съезд в направлении Батыр

91

Дом 10 улица Хазар в селе Батыр

92

Дом 29 1-я в селе Батыр

93

Перекресток школы №10 в селе Батыр

94

Школа №10 в селе Батыр

95

Дом 4 улица Шеркала в селе Батыр

96

ТЦ Берик в селе Батыр

97

22/1 в селе Батыр

98

1-я в селе Батыр

99

Учасковый пункт в селе Батыр

100

Айракты магазин Нуркадам

 

7. Перечень ж/д переездов

Адрес ж/д переезда

1

В районе ХГМЗ

2

В районе АЗС «Гелиос»



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Комментарии ( 3 )

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fotooleg (Посетители) Сегодня, 14:10
Я знаю только один верный способ избежать штрафов. Соблюдение правил дорожного движения. И мне тогда всё равно где и какие камеры стоят. А блатных мне жаль. Они ездят с нарушениями, часто нагло, но столбы бетонные не смотрят на их крутизну. Столбам всё железо бетонно, то есть по барабану.
 
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  • master_kz
  • Vohazab
 Базелик (Посетители) Сегодня, 13:34
А вы знаетн что штрафы приходят не всем? Есть те "элита" белая "косточка" да, да, да. Прежде чем нажать на кнопочку оформить штраф ну скажем на авто с номером 888 оператор следящий за мониторами начинает пробивать по базе номер авто, кому пренадлежит транспортное средство! И о чудо это же Саке, брат Баке, а его трогать нельзя и.т.д Так же с транспортом акиматов. Патрульные экипажы вообще не хотят нести службу, ноль внимания на нарушения со стороны "блатных" и "преблатнённых"
https://youtu.be/swLhUE7OKcg?si=lyvkMohkvdvqAsBz
 
 

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