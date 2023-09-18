Где расположены камеры видеонаблюдения «Сергек» в Мангистау

Корреспондентам Lada.kz предоставили перечень линейных участков, на которых расположены камеры интеллектуальной системы видеоконтроля «Сергек».
Камеры, как пояснили в ведомстве, установили на объектах общественной безопасности, линейных участках и перекрёстках автодорог.
1. Перечень линейных участков в г. Актау: 95
|
№
|
Адрес установки АПК на линейном участке
|
1
|
Автодорога №12 в 5мкр. с.к. «Волна»
|
2
|
Автодорога № 7 между 5х5 Амкр.
|
3
|
Автодорога №12 6 мкр. «Дом быта»
|
4
|
Автодорога №12 в 22 мкр. «В/ч 6656»
|
5
|
Автодорога №14 в районе АЗС Нурлан
|
6
|
Колония №58
|
7
|
Обл. дорога между«ХГМЗ» и «ЗПМ»
|
8
|
Автодорога Актау-Жетыбай в районе базы Рекон
|
9
|
Обл. дорога напротив здания «АМЗ»
|
10
|
Автодорога Актау-Маэк(замена Автоураган)
|
11
|
Автодорога Актау-База отдыха
|
12
|
Актау-База отдых в районе пос.Умирзак
|
13
|
Актау-База отдых в районе «Теплого пляжа»
|
14
|
Актау-База отдых в районе базы КНБ
|
15
|
База отдыха «Сая»
|
16
|
База отдыха «RIXOS»
|
17
|
Актау-База отдыха в районе канала «Шора»
|
18
|
Автодорога Актау-Морпорт в районе ДСУ -66
|
19
|
«Актау-Маэк» в районе Пром.База
|
20
|
Автодорога Актау-Промзона в районе ГКП Берекет
|
21
|
Автодорога №55в районе «БИПЭК авто».
|
22
|
Автодорога №3 3 б мкр. «Бинго»
|
23
|
Автодорога №3 1мкр. «Каракөз»
|
24
|
Автодорога №3 спуск-подъем 9х10мкр
|
25
|
Автодорога №7 магазин «ТОПстоп»
|
26
|
Автодорога №7в районе 15 мкр. «Амфитеатр»
|
27
|
Автодорога №7 врайона кафе «Айдын»
|
28
|
№3 автодорога 13 мкр.гос. «Виктория»
|
29
|
Автодорога №14 АЗС Гульдана
|
30
|
Автодорога №14 остановка «Химик»
|
31
|
Автодорога Актау-Каламкас в районе ж/мШыгыс
|
32
|
Автодорога №31 между Шыгыс-2хШығыс-3
|
33
|
Автодорога №18 в районе 31Б мкр. АЗС «Кайком»
|
34
|
Автодорога №26 АГЗС «Кездесу»
|
35
|
Актау-Аэропорт в районе Хундай центр
|
36
|
Актау-Аэропорт в районе «Автоураган»
|
37
|
Актау-Аэропорт
|
38
|
Автодорога Актау-Аэропорт
|
39
|
Автодорога Актау-Аэропорт в районе памятника
|
40
|
20 Пост-Акшукыр
|
41
|
Автодорога №22 «Аяулы ана»
|
42
|
Автодорога №24 в районе ЖК Заман
|
43
|
Автодорога №25 в районе 30мкр. №183/1 дома
|
44
|
Автодорога № 22 в районе БЦ Акбокен
|
45
|
Между 16-19мкр.
|
46
|
Автодорога №24 между 18х20мкр.
|
47
|
Автодорога №15 в районе ЖК «ГринПарк»
|
48
|
Авто дорога №22 между 17х18 мкр
|
49
|
Автодорога №19А между 16х17мкр.
|
50
|
Автодорога № 20 13х17 мкр. в районе маг. «Сулпак»
|
51
|
Автодорога м/у 12х13мкр.
|
52
|
Автодорога №3 в 14мкр. ЗАГС
|
53
|
Автодорога №18 между 11х12 мкр
|
54
|
Автодорога №1 12мкр. 59дом
|
55
|
Автодорога № 9 между 27х12Амкр.
|
56
|
Автодорога №9в районе ТЦ Заман
|
57
|
Автодорога №1 между 10х11Амкр
|
58
|
Автодорога Актау-Умирзак в районе в/ч ПС КНБ РК
|
59
|
Теннисный центр
|
60
|
Пос. Приморский
|
61
|
Пляж «Достар»
|
62
|
Автодорога № 9 в районе базы Мангистаудорсервис
|
63
|
Автодорога №18 между 28А х28 мкр.
|
64
|
Автодорога №21 магазин 27 мкр. магазин «Абди»
|
65
|
Автодорога №29 между 31х31А
|
66
|
Автодорога №29 между Шыгыс-1хШығыс-2
|
67
|
Автодорога №27 между 29АхШыгыс-1
|
68
|
Автодорога №22 между 31Бх32Б
|
69
|
Автодорога №31 «Мейірбике» мкр. 35
|
70
|
Автодорога № 27 м/у 30х32мкр. унивШ.Есенов
|
71
|
Автодорога № 25 м/у 28х29 мкр. в районе ТЦ Дипломат
|
72
|
Автодорога №9 Электро сила 22мкр
|
73
|
Автодорога №25 между 33х19а мкр Дина спуск
|
74
|
Автодорога № 19А х 20мкр №12 дом
|
75
|
Автодорога№ 27 между 33 х 34 Казына дом
|
76
|
Автодорога №29 34мкр возле школы№ 19
|
77
|
Автодорога №29 32 мкр ,Ш.Есенов общежитие
|
78
|
Автодорога №25 в районе СТО Аманжан
|
79
|
Автодорога №33 между микр. 31-Б и 31-В
|
80
|
Автодорога №19А ,Шахар Плаза дом
|
81
|
Автодорога №14 напротив здания ДКНБ
|
82
|
Автодорога № 25 в районе рынка САК
|
83
|
Автодорога №1 Стоматология 1мкр
|
84
|
Автодорога № 9 Мангистауский колледж туризма
|
85
|
Автодорога № Военный городок 21мкр 37/1дом
|
86
|
Автодорога №21 Кафе Вагончик
|
87
|
Автодорога №21 между 28Амкр х 26мкр
|
88
|
Автодорога №1 между 3Бмкр х 3мкр напротив 8 дома
|
89
|
Автодорога №3 между 2мкр х 1Амкр напротив кафе «Шамс»
|
90
|
Автодорога №10 напротив дома 36 5мкр
|
91
|
Автодорога №3 напротив КДК им. Абая
|
92
|
Автодорога №20 напротив ТРК «Актау»
|
93
|
Автодорога №19А напротив дома 42 16мкр
|
94
|
Автодорога №8 напротив дома 5 4мкр
|
95
|
Автодорога №3 напротив дома 12 7мкр
2. Перечень линейных участков в Мунайлинском районе: 35
|
№
|
Адрес установки АПК на линейном участке
|
1
|
Супермаркет Береке в селе Баскудук
|
2
|
Напротив ТЦ «Баскудук» в селе Баскудук
|
3
|
Магазин «Газ» в селе Баскудук
|
4
|
Напротив АГЗС «Казмунайгаз» в селе Баскудук
|
5
|
ТОО Мобиль сервис автодорога Актау-Баянды
|
6
|
АГЗС «Асел» автодорога Актау-Баянды
|
7
|
Кафе Аппак алма автодорога Актау-Баянды
|
8
|
Напротив дома 20 в улице Кубыла в селе Кызылтобе
|
9
|
Напротив дома 7 в улице Кубыла в селе Кызылтобе
|
10
|
Напротив школы №7 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
11
|
Напротив магазина Игилик в селе Жанадаулет
|
12
|
Напротив дома 310 в селе Жанадаулет
|
13
|
Напротив школы №13 в селе Жанадаулет
|
14
|
Напротив Мойсам в селе Мангистау
|
15
|
Напротив ЦОН в селе Мангистау
|
16
|
Напротив кафе Кездесу в жилых массивах Айракты и Шеркала
|
17
|
Напротив магазина Амина в жилом массиве Шеркала
|
18
|
Напротив ресторана Байтерек в жилом массиве Айракты
|
19
|
Напротив ресторана Роял Палас в жилом массиве Шеркала
|
20
|
Адайский перекресток в направлении в сторону ХГМЗ
|
21
|
Напротив магазина Куншуак в селе Атамекен
|
22
|
Напротив магазина Лаура в селе Атамекен
|
23
|
Напротив водокачки в жилом массиве Кызылтобе-2
|
24
|
Напротив ресторана Нурлыбек в селе Кызылтобе-2
|
25
|
Напротив электрического столба 172/5 в селе Кызылтобе-2
|
26
|
Напротив дома 30 в селе Батыр 1-я
|
27
|
Напротив дома 52 в селе Батыр 1-я
|
28
|
Напротив 3-я в селе Батыр
|
29
|
Напротив магазина Айдана в селе Батыр
|
30
|
Напротив магазина Болашак в селе Батыр
|
31
|
Напротив Технотрединг в селе Ынтымак
|
32
|
Напротив дома 32 в селе Кызылтобе улица Ауезов
|
33
|
Напротив магазина Оркен в селе Кызылтобе
|
34
|
Напротив дома 1173 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
35
|
Напротив АГЗС «Даулет» на авдороге к 17 посту
3. Перечень перекрестков в г. Актау: 13
|
№
|
Адрес установки АПК на перекрестке
|
1
|
Перекресток м/у 23 и 24 мкр. в районе рынка «Асар-С» перекресток автодорог №14х№21
|
2
|
Перекресток 17 мкр. «Дукат» перекресток автодорог №15 х №20
|
3
|
Перекресток м/у Шыгыс2хШыгыс-3 «Анвар» перекресток автодорог №31хАктау-Каламкас
|
4
|
Перекресток м/у 31 «А»х31 «Б» х Шыгыс-2 х Шыгыс-3 перекресток автодорог №18х№31
|
5
|
Перекресток м/у 31Ах31Бх32А32Б в районе ДГД перекресток автодорог №31х№22
|
6
|
Перекресток 19х30х33 мкр. Гипермаркет «Дина»
|
7
|
Перекресток м/у 28х29х30х19 в районе «Олжа» перекресток автодорог №22х№25
|
8
|
Перекресток м/у 16х17х18х19 мкр. в районе ЖК «Инара»
|
9
|
Перекресток 12 мкр. перекресток автодорог №19 «А» х №20
|
10
|
АЗС мкр. 29 «А» «Гуларша» перекресток автодорог №18х№25
|
11
|
Перекресток 31 мкр. «Желтый Рынок» перекресток автодорог №22 х №27
|
12
|
Перекресток 7x8x910 мкр
|
13
|
Автодорога № 29 31мкр Жайык базар перекресток
4. Перечень перекрестков в Мунайлинском районе: 5
|
№
|
Адрес установки АПК на перекрестке
|
1
|
Перекресток возле ресторана Айшат в селе Мангистау
|
2
|
Адайский перекресток
|
3
|
Перекресток напротив ресторана Ару в селе Атамекен
|
4
|
Перекресток в направлении Мангистау Кызылтобе 17 пост
|
5
|
Перекресток 17 поста
5. Перечень объектов общественной безопасности по г. Актау: 50
|
№
|
Адрес объекта
|
1
|
28мкр. 21 дом (угол дома)
|
2
|
Приморрский Жемчужная, 1/1 заезде
|
3
|
Приморрский Жемчужная, 7/11 заезде
|
4
|
12мкр. 23 дом (угол дома)
|
5
|
12мкр. Напротив ТЦ «Волна» вдоль дороги
|
6
|
12мкр. Напротив кафе «Соверен»
|
7
|
11мкр. На плошади «Ынтымақ» возле памятника
|
8
|
14 мкр.На алощадке напротив ТЦ «Астана»
|
9
|
14 мкр. Задний двор дома № 46
|
10
|
16мкр. Заезд во двор со стороны 33/8 дома
|
11
|
16мкр. Заезд во двор со стороны между 43 дома и ЖК «Каспий»
|
12
|
16мкр. Заезд со стороны светофора в главный улицы в сторону ЖК «Понорама»
|
13
|
16мкр. Заезд во двор со стороны ТРК «Актау» Аквапарк
|
14
|
16мкр. Заезд во двор со стороны между 38 и 111 домами
|
15
|
16мкр. Заезд во двор со стороны между 1 и 89 домами
|
16
|
16мкр. Заезд во двор со стороны между 89 и 90 домами
|
17
|
16мкр. Заезд во двор со стороны 24 дома
|
18
|
16мкр. Заезд во двор со стороны между 7/1 дома и заправка «Барс ойл»
|
19
|
16мкр. Заезд во двор со стороны 28/1 дома
|
20
|
17мкр. Заезд во двор со стороны 6 и 7 домами
|
21
|
17мкр. Перекресток 17х18хРезиденция
|
22
|
17мкр. Заезд во двор со стороны 3дома
|
23
|
17мкр. Заезд во двор со стороны между ЖК «Дулат» и ЖК «Флоренция» домами
|
24
|
17мкр. Заезд во двор со стороны между 32 и 33 домами
|
25
|
17мкр. Заезд во двор со стороны между 15 и 26 домами
|
26
|
17мкр. Заезд во двор со стороны 87 дома
|
27
|
17мкр. Заезд во двор со стороны Халык Арена
|
28
|
17мкр. Заезд во двор со стороны115/1 дома «Мега строй маркет»
|
29
|
17мкр. Заезд во двор со стороны между ЖК «Махаббат» и ЖК «Асыл парк» домами
|
30
|
17мкр. Заезд во двор со стороны между 90 дома и «НУР» Супермаркет
|
31
|
17мкр. Заезд во двор со стороны между «НУР» Супермаркет и 46 домом
|
32
|
17 мкр. Заезд во двор со стороны между 36 и 59 домами
|
33
|
17мкр. Заезд во двор со стороны между 70 и 72/2 домами
|
34
|
20 мкр. Заезд во двор со стороны ЖК «Отырар сити»
|
35
|
20 мкр. Заезд во двор со стороны между 33 и 32 домами
|
36
|
20 мкр. Заезд во двор со стороны между 32 и 35 домами
|
37
|
20 мкр. Заезд во двор со стороны между 35 и 36 домами
|
38
|
20 мкр. Заезд во двор со стороны 36 дома
|
39
|
20 мкр. Заезд в сторону галвную улицы
|
40
|
26 мкр. В районе автостоянки рядом с Мечетью
|
41
|
33 мкр. Заезд во двор со стороны между Гипермаркета «Дина» и садика «Маншук»
|
42
|
33 мкр. Заезд во двор со стороны 15 дома
|
43
|
33 мкр. Заезд во двор со стороны между 15 и 32 домами
|
44
|
33 мкр. Заезд во двор со стороны 30 дома
|
45
|
29 мкр. Напротив ТРЦ AK KALA mall на столб фотовидеофиксации
|
46
|
33 мкр. Заезд во двор со стороны между Мангистау Арена и 22 домом
|
47
|
33 мкр. Заезд во двор со стороны между 3 и11/2 домами
|
48
|
33 мкр. Заезд во двор со стороны между 3 дома и Гипермаркета «Дина»
|
49
|
33 мкр. Заезд в сторону главной улицы Школы «Назарбаева»
|
50
|
34 мкр. На площади в районе входа в здание Ассамблеи народов
6. Перечень объектов общественной безопасности по Мунайлинскому району: 100
|
№
|
Адрес объекта
|
1
|
Вокзал в селе Мангистау
|
2
|
Санжар СТО в селе Мангистау
|
3
|
Поликлиника в селе Мангистау
|
4
|
Базар в селе Мангистау
|
5
|
Ресторан Айшат в селе Мангистау
|
6
|
Круговое движение в селе Мангистау
|
7
|
Школа №1 в селе Мангистау
|
8
|
Ресторан Алтын-ана в селе Мангистау
|
9
|
Школа №5 в селе Мангистау
|
10
|
Школа №11 в жилом массиве Шеркала
|
11
|
Магазин Татьяна в селе Атамекен
|
12
|
Школа №7 в селе Атамекен
|
13
|
Ресторан Шанырак в селе Атамекен
|
14
|
Баня Жасмин в селе Атамекен
|
15
|
Школа №15 в селе Батыр
|
16
|
Школа №10 в селе Батыр
|
17
|
Напротив дома 253 в жилом массиве Айракты
|
18
|
Напротив дома 2791 в жилом массиве Айракты
|
19
|
Супермаркет Дина в жилом массиве Айракты
|
20
|
Магазин Ынтымак в жилом массиву Шеркала
|
21
|
Напротив дома 510 в жилом массиве Шеркала
|
22
|
Салтанат базар в жилом массиве Шеркала
|
23
|
Кафе Ырыс в селе Баскудук
|
24
|
Запчасти Өмірзак в селе Баскудук
|
25
|
Центральный светефор в селе Баскудук
|
26
|
ТЦ Баскудук в селе Баскудук
|
27
|
ТЦ Ай-ана в селе Баскудук
|
28
|
Магазин Мейрамгул в селе Баскудук
|
29
|
Водакачка в селе Баскудук
|
30
|
ТЦ Кырыкыншы в селе Баскудук
|
31
|
Школа №9 в селе Баскудук
|
32
|
Учасковый пункт в селе Баскудук
|
33
|
Магазин 999 в селе Баскудук
|
34
|
Магазин Айнара в селе Баскудук
|
35
|
Мечет в селе Баскудук
|
36
|
Напротив новый школы в селе Баскудук
|
37
|
Государственное предпреятие в селе Баскудук
|
38
|
Напротив общежития в селе Мангистау
|
39
|
Ресторан Жасыл Бак в селе Атамекен
|
40
|
Магазин Аман в селе Атамекен
|
41
|
Алтын фуд в селе Атамекен
|
42
|
Улица Жазира в селе Атамекен
|
43
|
Жилом массив Атамекен дом №531 в селе Атамекен
|
44
|
Магазин Аккала в селе Атамекен
|
45
|
Улица Рауан дом №499 в селе Атамекен
|
46
|
Улица Жазира магазин Жанар в селе Баскудук
|
47
|
Улица Шагала дом №563 в селе Баскудук
|
48
|
Школа №16 в селе Баскудук
|
49
|
Садик Байтерек в жилом массиве Бесшокы
|
50
|
Супермаркет Салем в жилом массиве Бесшокы
|
51
|
Школа №8 в жилом массиве Бесшокы
|
52
|
Дом №332/1 в жилом массиве Бесшокы
|
53
|
Напротив учаскового пункта в жилом массиве Бесшокы
|
54
|
Трасса Актау-Баянды
|
55
|
Подъезд в село Баянды
|
56
|
Школа №3 в селе Баянды
|
57
|
Мечет в селе Баянды
|
58
|
Баня Самал в жилом массиве Бирлик
|
59
|
Школа №13 в селе Кызылтобе
|
60
|
ТЦ Нурасыл в селе Кызылтобе
|
61
|
Мечет в селе Кызылтобе
|
62
|
Супермаркет Ырыс в селе Кызылтобе
|
63
|
Магазин Аккелжан в селе Кызылтобе
|
64
|
Школа 2 в селе Кызылтобе
|
65
|
Дом 21 село Даулет
|
66
|
10 квартал 32 дом в селе Даулет
|
67
|
Школа 13 в селе Жанадаулет
|
68
|
Магазин Ерсат в селе Даулет
|
69
|
Дом 345/3 в селе Жанадаулет
|
70
|
Конец села Жанадаулет
|
71
|
Дом №5 село Даулет
|
72
|
Перекресток напротив магазина Керуен в селе Даулет
|
73
|
Садик Тулпар в селе Даулет
|
74
|
Производственная зона 29/1 в селе Даулет
|
75
|
Первый съезд в жилой массив Кызылтобе-2
|
76
|
Дом №1528 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
77
|
Садик Балбобек в жилом массиве Кызылтобе-2
|
78
|
Школа №6 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
79
|
Шубатхана в жилом массиве Кызылтобе-2
|
80
|
Дом №317 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
81
|
Дом №132 в жилом массиве Кызылтобе--2
|
82
|
Дом 760 Кызылтобе-2
|
83
|
Дом 482 в селе Жанадаулет
|
84
|
Дом №703 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
85
|
Дом №910 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
86
|
Дом №1153 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
87
|
Дом №1387 в жилом массиве Кызылтобе-2
|
88
|
Дом №1560 жилой массив Кызылтобе-2
|
89
|
Ресторан Нурлыбек в жилом массиве Кызылтобе-2
|
90
|
Первый съезд в направлении Батыр
|
91
|
Дом 10 улица Хазар в селе Батыр
|
92
|
Дом 29 1-я в селе Батыр
|
93
|
Перекресток школы №10 в селе Батыр
|
94
|
Школа №10 в селе Батыр
|
95
|
Дом 4 улица Шеркала в селе Батыр
|
96
|
ТЦ Берик в селе Батыр
|
97
|
22/1 в селе Батыр
|
98
|
1-я в селе Батыр
|
99
|
Учасковый пункт в селе Батыр
|
100
|
Айракты магазин Нуркадам
7. Перечень ж/д переездов
|
№
|
Адрес ж/д переезда
|
1
|
В районе ХГМЗ
|
2
|
В районе АЗС «Гелиос»