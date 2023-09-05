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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:30

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В Актау военные проверили свою готовность к отражению диверсий в морском порту

В Актау на территории морского порта личный состав десантно-штурмового батальона Военно-морских сил провёл ротно-тактические учения. Поднятые по тревоге военные совершили 50-километровый марш, чтобы обеспечить безопасность морского порта. Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Ротно-тактические учения. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
Учения прошли тремя этапами.

- На первом этапе роты поднимались по тревоге и шли маршем. После этого были проверены положения по военной топографии, радиационно-химической и биологической защите, связи, инженерной, военно-медицинской и воздушно-десантной подготовке. На третьем этапе личный состав совершил 50-километровый марш с боевой техникой, отработал вопросы охраны стратегически важных объектов и противодиверсионной безопасности морского порта и пирса военных кораблей, - рассказал Нурбол Шалабаев.

По словам Даулета Махсотова, заместителя командира десантно-штурмового батальона, личный состав батальона научился отражать и контратаковать атаки противника.

- Подразделения умело выполнили все поставленные задачи. Во время учений командиры взводов уделяли особое внимание эффективному использованию оружия в бою и правильности тактических действий солдат срочной службы, - отметил Даулет Махсотов.

Командный состав уверен, что учения по тактической подготовке положительно повлияют на укрепление теоретических знаний личного состава подразделения, обмену опытом новоиспеченных бойцов и качественному выполнению служебных обязанностей военнослужащих в целом.




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