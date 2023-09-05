В Актау военные проверили свою готовность к отражению диверсий в морском порту

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Учения прошли тремя этапами.- На первом этапе роты поднимались по тревоге и шли маршем. После этого были проверены положения по военной топографии, радиационно-химической и биологической защите, связи, инженерной, военно-медицинской и воздушно-десантной подготовке. На третьем этапе личный состав совершил 50-километровый марш с боевой техникой, отработал вопросы охраны стратегически важных объектов и противодиверсионной безопасности морского порта и пирса военных кораблей, - рассказал Нурбол Шалабаев.По словам Даулета Махсотова, заместителя командира десантно-штурмового батальона, личный состав батальона научился отражать и контратаковать атаки противника.- Подразделения умело выполнили все поставленные задачи. Во время учений командиры взводов уделяли особое внимание эффективному использованию оружия в бою и правильности тактических действий солдат срочной службы, - отметил Даулет Махсотов.Командный состав уверен, что учения по тактической подготовке положительно повлияют на укрепление теоретических знаний личного состава подразделения, обмену опытом новоиспеченных бойцов и качественному выполнению служебных обязанностей военнослужащих в целом.