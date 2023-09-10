Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 10 Сентября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.29 KZT
  • €1 = 499.07 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:27

Просмотров: 0

«Убитое» футбольное поле просят восстановить в Актау

Футбольная площадка в школе №1, заявляют жители 14 микрорайона, давно пришла в негодность. В городском отделе образования ответили на жалобу родителей школьников.

Фото жителей 14 микрорайона
Руководство средней школы №1, по словам родителей учащихся, закрыло ворота и заварило проход. Детям приходится перелезать через забор.

«Убитое» футбольное поле просят восстановить в Актау

«Убитое» футбольное поле просят восстановить в Актау


- В 14 микрорайоне нет ни футбольных полей, ни баскетбольной площадки, кроме этой школьной. Состояние ужасное. Просим помочь создать нашим детям нормальные условия, - говорят родители школьников.


«Убитое» футбольное поле просят восстановить в Актау

«Убитое» футбольное поле просят восстановить в Актау

«Убитое» футбольное поле просят восстановить в Актау


В городском отделе образования сообщили, что планируется поэтапное оснащение футбольными полями общеобразовательные школы. В приоритете бюджет этого года рассчитан на восстановление систем отопления школ.

Касательно футбольного поля на территории школы №1, смета уже готова. Ремонт намечен на следующий год.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика