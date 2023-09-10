«Убитое» футбольное поле просят восстановить в Актау

- В 14 микрорайоне нет ни футбольных полей, ни баскетбольной площадки, кроме этой школьной. Состояние ужасное. Просим помочь создать нашим детям нормальные условия, - говорят родители школьников.

Руководство средней школы №1, по словам родителей учащихся, закрыло ворота и заварило проход. Детям приходится перелезать через забор.В городском отделе образования сообщили, что планируется поэтапное оснащение футбольными полями общеобразовательные школы. В приоритете бюджет этого года рассчитан на восстановление систем отопления школ.Касательно футбольного поля на территории школы №1, смета уже готова. Ремонт намечен на следующий год.