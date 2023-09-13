В Актау в семье военнослужащего родилась тройня

- Все это время малютки находились в отделении выхаживания, набрали необходимый вес. Малыши и мать чувствуют себя хорошо, - рассказали врачи центра «Мать и дитя».

Малыши появились на свет на 32 неделе беременности мамы. Они родились с весом 1 430 граммов, 1 640 граммов и 1 480 граммов.Глава семьи – военнослужащий, вместе с женой они решили назвать детей Абзал, Агзам и Айша.Счастливых родителей при выписке встречали коллеги главы семьи - пограничники.По информации пресс-службы управления здравоохранения, с начала года в центре «Мать и дитя» родилось более 6 000 малышей. Среди них 114 двойняшек и три тройни.