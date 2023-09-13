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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 20:47

Просмотров: 824

В Актау в семье военнослужащего родилась тройня

Жительницу Актау, родившую тройню в областном перинатальном центре «Мать и дитя» 11 августа, сегодня выписали домой. У 26-летней женщины родились два мальчика и девочка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Счастливые родители. Фото предоставлено пресс-службой департамента погранслужбы КНБ
Малыши появились на свет на 32 неделе беременности мамы. Они родились с весом 1 430 граммов, 1 640 граммов и 1 480 граммов.

- Все это время малютки находились в отделении выхаживания, набрали необходимый вес. Малыши и мать чувствуют себя хорошо, - рассказали врачи центра «Мать и дитя».


В Актау в семье военнослужащего родилась тройня


Глава семьи – военнослужащий, вместе с женой они решили назвать детей Абзал, Агзам и Айша.

В Актау в семье военнослужащего родилась тройня



Счастливых родителей при выписке встречали коллеги главы семьи - пограничники.


В Актау в семье военнослужащего родилась тройня


По информации пресс-службы управления здравоохранения, с начала года в центре «Мать и дитя» родилось более 6 000 малышей. Среди них 114 двойняшек и три тройни.



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Комментарии ( 1 )

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xerox (Посетители) Вчера, 21:15
Алланың ризалығы! Молодец!!!
 
 

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