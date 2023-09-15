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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 308

Утренний вайб в Баскудуке: Идущих в школу через стаю собак и лужи грязи детей сняли на видео

Жительница села Баскудук запечатлела на видео, как дети идут в школу по грязным лужам и сквозь мусорные свалки, а сопровождает учеников стая бродячих собак. Зоозащитники прокомментировали запись, заявив, что отсутствие своевременной стерилизации бездомных животных и привело к огромному росту их числа в регионе. В местной администрации сообщили, что победитель тендера по отлову бродячих собак уже приступил к своей работе.

Коллаж из кадров видео
Жительница села Баскудук сняла на видео детей, идущих в школу в ужасных условиях.

- Утренний вайб села Баскудук: мусор, разбитая дорога, лужа, собаки и дети, все так печально, - говорит автор видео.



Кадры прокомментировали в общественном фонде «Шанс».

- Где массовые бюджетные стерилизации, на минутку ещё с 2015 года? Где оповещение населения про необходимость идентификации, где выездные бригады ветеринаров по аулам и пригородам? Где нормальный отлов с вольерами, с условиями для животных, с карантином? Нигде. Ответьте тогда хотя бы, где все бюджетные деньги? Да просто растрачены без толку и смысла на жестокие убийства, - написал автор поста.


В аппарате акима сельского округа Кызылтобе заявили, что победителем государственного заказа на отлов бродячих собак в Мунайлинском районе стал частный предприниматель «Абдол».

- Он уже приступил к своей работе в рамках закона. Написать заявление на отлов бездомных собак можно в государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кызылтобе», - пояснили в акимате.

В местной администрации также отметили, что дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (778) 405 9191.



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Комментарии ( 1 )

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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:54
Где все бюджетные деньги? - ответ прост и банален, на дне в кармане у Чинушей devil
 
 

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