Утренний вайб в Баскудуке: Идущих в школу через стаю собак и лужи грязи детей сняли на видео

- Где массовые бюджетные стерилизации, на минутку ещё с 2015 года? Где оповещение населения про необходимость идентификации, где выездные бригады ветеринаров по аулам и пригородам? Где нормальный отлов с вольерами, с условиями для животных, с карантином? Нигде. Ответьте тогда хотя бы, где все бюджетные деньги? Да просто растрачены без толку и смысла на жестокие убийства, - написал автор поста.

Жительница села Баскудук сняла на видео детей, идущих в школу в ужасных условиях.- Утренний вайб села Баскудук: мусор, разбитая дорога, лужа, собаки и дети, все так печально, - говорит автор видео.Кадры прокомментировали в общественном фонде «Шанс».В аппарате акима сельского округа Кызылтобе заявили, что победителем государственного заказа на отлов бродячих собак в Мунайлинском районе стал частный предприниматель «Абдол».- Он уже приступил к своей работе в рамках закона. Написать заявление на отлов бездомных собак можно в государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кызылтобе», - пояснили в акимате.