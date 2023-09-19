Жители Мангистау тратят на алкоголь меньше других регионов Казахстана

- По расчётным данным статистиков, траты на водку, вино и пиво на одного жителя страны в апреле-июне этого года составили около 1,5 тысяч тенге. Сравнивать эту цифру будет уместно только с аналогичным периодом прошлого года. Ведь объёмы реализации спиртных напитков в Казахстане зависят от сложившейся культуры употребления: в праздники мы пьём больше. Это подтверждают и цифры: в четвёртом квартале, накануне Нового года, люди больше тратят на алкоголь. Летом, судя по данным, расходы снижаются. Это не говорит о том, что в тёплое время года казахстанцы пьют меньше. Возможно, в литрах объём выпитого даже возрастает, но это уже не крепкие спиртные напитки, а пиво, которое стоит дешевле, - отметили эксперты.

По данным аналитиков , в Казахстане продолжает расти рынок алкоголя.Так, во втором квартале текущего года казахстанцы увеличили свои расходы на спиртные напитки на 13,1 процента.Больше всего на алкоголь во втором квартале 2023 года тратили жители Восточно-Казахстанской области. Если общий показатель расходов по республике составлял 1,5 тысячи тенге, то в ВКО он был в 2,2 раза больше - 3,4 тысячи тенге.На высоком уровне держались также расходы из семейного бюджета на алкоголь у жителей Павлодарской и Северо-Казахстанской областей - 3,1 тысячи тенге.Близки к этой сумме были и карагандинцы (2,9 тысячи тенге) и алматинцы (2,8 тысячи тенге).Среди регионов, жители которых тратят на покупку спиртного значительно меньше остальных, оказались несколько южных и западных областей. Но наименьшие суммы на эту статью расходов были предусмотрены у жителей Мангистауской области - лишь 0,1 тысячи тенге.Любопытно, что из всего алкоголя быстрее всего в Казахстане дорожает пиво. Такой вывод можно сделать, проследив индексы потребительских цен на каждый из видов спиртных напитков. Например, в августе водка подорожала по сравнению с последним летним месяцем прошлого года на 10,1 процента, вино - на 13,1 процента, а пиво сразу на 23,5 процента. И такая значительная разница наблюдается практически в каждом месяце.В начале же текущего года рост цен на пенный напиток побил все рекорды продуктовой инфляции: в январе стоимость пива выросла сразу на 30,9 процента. При этом общее удорожание алкоголя было зафиксировано в пределах 22,9 процента, а продовольственная инфляция в целом составила 25,7 процента.