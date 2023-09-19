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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 986

Дом с высоким риском ЧС: Жители жилого комплекса в Актау записали видеообращение к Президенту

Жители ЖК «Maek Kuat Residence» говорят, что третий год пытаются добиться от застройщика решения насущных проблем их дома. Жильцы неоднократно обращались в государственные органы всех уровней и инстанций. Однако, по словам людей, их никто не «слышит» и не торопится оказать помощь в решении трудностей. В городском отделе архитектуры и градостроительства на претензии возмущенных заявили, что при строительстве застройщиком соблюдены все требуемые нормы.

Кадр видео
Доведенные до отчаяния Жители ЖК «Maek Kuat Residence» записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.



- Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич! Вы, гарант Конституционного строя страны, соблюдения законности на всей ее территории и защиты интересов народа. Мы, жители города Актау, третий год поднимаем насущные проблемы своего ЖК, пишем коллективные и одиночные заявления в заинтересованные государственные органы всех уровней инстанций и депутатам, органы судебной строительной экспертизы (ГАСК, отдел архитектуры городского акимата, городское и областное управление по чрезвычайным ситуациям, акимат области, городскую прокуратуру, Комитет по делам строительства Министерства инфраструктуры и инновационного развития). Всему причина - безответственное отношение к своим обязательствам застройщика ТОО «ISG (Integration Solutions Group)», учредителем которого является Тагиев Таги. В следствие этого мы вынуждены жить в доме с неработающей пожарной системой (не подключена, полностью отсутствует доступ к аварийному спасению), отсутствует придомовая территория и затруднен проезд специальных машин, пребывающих на чрезвычайные ситуации (пожарная служба, скорая помощь). Как показывают трагические случаи пожаров в многоквартирных высотных домах, скорость реагирования специальных служб является решающим фактором спасения жизни людей. В данный момент порядка 1000 взрослых и детей проживают в доме с высоким риском ЧС, а соответствующие органы с учетом несовершенства законодательства никак не могут повлиять на ситуацию, - говорится в видеообращении.


По словам горожан, со стороны застройщика были допущены грубые нарушения, исправлять которые он не спешит.

- ДЧС выявили 24 грубых нарушения два года назад. Акт ввода подписали с недоделками. Застройщику наплевать на безопасность людей и посетителей жилого комплекса. Со стороны застройщика допущены следующие нарушения: несоответствие проектной документации, несоответствие рекламному предложению, нецелевое использование паркинга, нецелевое использование чердачных технических помещений, кровли дома, недостроенные объекты инфраструктуры (детская площадка, внутренний двор). На месте парковки был построен ЖК «Комфорт», - говорят жильцы дома.


Жители жилого комплекса отмечают, что более 25 раз ими были направлены обращения в Генеральную прокуратуру, люди неоднократно встречались с представителями акимата Мангистауской области и Актау, ГАСКа, ДЧС области и города, обращались с заявлениями в областную прокуратуру и администрацию президента.

Со слов горожан, они отправляли иск в суд на застройщика.

- Первый раз суд постановил привлечь застройщика к административной ответственности по части 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и наложить взыскание в виде административного штрафа в сумме 306300 (три сто шесть тысяч три сто) тенге. Во второй раз суд не удовлетворил иск, - говорят жильцы.


Дом с высоким риском ЧС: Жители жилого комплекса в Актау записали видеообращение к Президенту


Дом с высоким риском ЧС: Жители жилого комплекса в Актау записали видеообращение к Президенту


- Изо всех сил мы стараемся решить нашу проблему в рамках закона, но сталкиваемся только с бездействием застройщика и всех государственных органов, - жалуются жители дома.


В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что при строительстве жилого комплекса застройщиком соблюдены все требуемые нормы.

- В 17 микрорайоне на земельном участке №46/1 по заказу ТОО «МАЭК-Казатомпром» застройщиком ТОО «Integrated Solutions Group» было начато строительство жилого комплекса «Maek Kuat Residence». В соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» соблюдены все требования для застройки. Введен в эксплуатацию в 2021 году, - заявили в городской администрации.


Lada.kz ожидает ответ на запрос от управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Sembay (Посетители) Сегодня, 12:35
Болары болып, бояуы сіңген тақырып. Автотұраққа арналған жерді сатып жатырған кезде байбалам салу керек еді. Қазір ол жерде үй тұрғызылды, халық өмір сүріп жатыр. Енді ол жерді ешкім кейін қайтара алмайды!
 
 

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