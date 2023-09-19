Дом с высоким риском ЧС: Жители жилого комплекса в Актау записали видеообращение к Президенту

- Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич! Вы, гарант Конституционного строя страны, соблюдения законности на всей ее территории и защиты интересов народа. Мы, жители города Актау, третий год поднимаем насущные проблемы своего ЖК, пишем коллективные и одиночные заявления в заинтересованные государственные органы всех уровней инстанций и депутатам, органы судебной строительной экспертизы (ГАСК, отдел архитектуры городского акимата, городское и областное управление по чрезвычайным ситуациям, акимат области, городскую прокуратуру, Комитет по делам строительства Министерства инфраструктуры и инновационного развития). Всему причина - безответственное отношение к своим обязательствам застройщика ТОО «ISG (Integration Solutions Group)», учредителем которого является Тагиев Таги. В следствие этого мы вынуждены жить в доме с неработающей пожарной системой (не подключена, полностью отсутствует доступ к аварийному спасению), отсутствует придомовая территория и затруднен проезд специальных машин, пребывающих на чрезвычайные ситуации (пожарная служба, скорая помощь). Как показывают трагические случаи пожаров в многоквартирных высотных домах, скорость реагирования специальных служб является решающим фактором спасения жизни людей. В данный момент порядка 1000 взрослых и детей проживают в доме с высоким риском ЧС, а соответствующие органы с учетом несовершенства законодательства никак не могут повлиять на ситуацию, - говорится в видеообращении.

- ДЧС выявили 24 грубых нарушения два года назад. Акт ввода подписали с недоделками. Застройщику наплевать на безопасность людей и посетителей жилого комплекса. Со стороны застройщика допущены следующие нарушения: несоответствие проектной документации, несоответствие рекламному предложению, нецелевое использование паркинга, нецелевое использование чердачных технических помещений, кровли дома, недостроенные объекты инфраструктуры (детская площадка, внутренний двор). На месте парковки был построен ЖК «Комфорт», - говорят жильцы дома.

- Первый раз суд постановил привлечь застройщика к административной ответственности по части 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и наложить взыскание в виде административного штрафа в сумме 306300 (три сто шесть тысяч три сто) тенге. Во второй раз суд не удовлетворил иск, - говорят жильцы.

- Изо всех сил мы стараемся решить нашу проблему в рамках закона, но сталкиваемся только с бездействием застройщика и всех государственных органов, - жалуются жители дома.

- В 17 микрорайоне на земельном участке №46/1 по заказу ТОО «МАЭК-Казатомпром» застройщиком ТОО «Integrated Solutions Group» было начато строительство жилого комплекса «Maek Kuat Residence». В соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» соблюдены все требования для застройки. Введен в эксплуатацию в 2021 году, - заявили в городской администрации.

Доведенные до отчаяния Жители ЖК «Maek Kuat Residence» записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.По словам горожан, со стороны застройщика были допущены грубые нарушения, исправлять которые он не спешит.Жители жилого комплекса отмечают, что более 25 раз ими были направлены обращения в Генеральную прокуратуру, люди неоднократно встречались с представителями акимата Мангистауской области и Актау, ГАСКа, ДЧС области и города, обращались с заявлениями в областную прокуратуру и администрацию президента.Со слов горожан, они отправляли иск в суд на застройщика.В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что при строительстве жилого комплекса застройщиком соблюдены все требуемые нормы.