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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:34

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Выбоины на дороге: на нарушителей наложили почти 8 миллионов штрафов в Мангистау

Правила перевозки грузов нарушили 80 водителей, сообщил руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области Шамурайт Шаменов.

Фото из доступных источников
С августа в регионе запущен проект «Антикоррупционное волонтерство», который направлен на вовлечение неравнодушных и активных граждан.

В рамках проекта волонтеры оперативно среагировали и сообщили о появлении выбоин на автодороге в направлении Бейнеуского района. По рекомендациям ведомства филиалом АО НК «КазАвтоЖол» недостатки устранены.

Кроме того, волонтерами совместно с инспекцией транспортного контроля проведен мониторинг по соблюдению правил перевозки грузов. В результате выявлено 80 водителей грузовых автомобилей. На них наложены штрафы на сумму 7,6 миллиона тенге.

- Приглашаем активных граждан и юридических лиц нашего региона присоединиться к проекту «Антикоррупционное волонтерство». Лицам, сообщившим о коррупционных правонарушениях по административным делам, выплачивается вознаграждение в размере от 103 тысяч тенге (30 МРП), по уголовным делам - от 138 тысяч до 13,8 миллиона тенге, - сообщили в ведомстве.


В департаменте антикоррупционной службы круглосуточно работает Call-центр. По имеющимся фактам можно позвонить по номеру: 1424.

Граждане также могут обратиться в департамент в случае вымогательства денег, принуждения к даче взятки и воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Более подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте и социальной странице агентства, либо обратиться к главному специалисту департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области Мукатай Нургуль Турлыбаевне. Контактные телефоны: 8 (7292)31-91-10/321, 8(701)457-72-75.



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