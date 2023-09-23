Выбоины на дороге: на нарушителей наложили почти 8 миллионов штрафов в Мангистау

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С августа в регионе запущен проект «Антикоррупционное волонтерство», который направлен на вовлечение неравнодушных и активных граждан.
В рамках проекта волонтеры оперативно среагировали и сообщили о появлении выбоин на автодороге в направлении Бейнеуского района. По рекомендациям ведомства филиалом АО НК «КазАвтоЖол» недостатки устранены.
Кроме того, волонтерами совместно с инспекцией транспортного контроля проведен мониторинг по соблюдению правил перевозки грузов. В результате выявлено 80 водителей грузовых автомобилей. На них наложены штрафы на сумму 7,6 миллиона тенге.
В департаменте антикоррупционной службы круглосуточно работает Call-центр. По имеющимся фактам можно позвонить по номеру: 1424.
Граждане также могут обратиться в департамент в случае вымогательства денег, принуждения к даче взятки и воспрепятствования предпринимательской деятельности.
Более подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте и социальной странице агентства, либо обратиться к главному специалисту департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области Мукатай Нургуль Турлыбаевне. Контактные телефоны: 8 (7292)31-91-10/321, 8(701)457-72-75.
В рамках проекта волонтеры оперативно среагировали и сообщили о появлении выбоин на автодороге в направлении Бейнеуского района. По рекомендациям ведомства филиалом АО НК «КазАвтоЖол» недостатки устранены.
Кроме того, волонтерами совместно с инспекцией транспортного контроля проведен мониторинг по соблюдению правил перевозки грузов. В результате выявлено 80 водителей грузовых автомобилей. На них наложены штрафы на сумму 7,6 миллиона тенге.
- Приглашаем активных граждан и юридических лиц нашего региона присоединиться к проекту «Антикоррупционное волонтерство». Лицам, сообщившим о коррупционных правонарушениях по административным делам, выплачивается вознаграждение в размере от 103 тысяч тенге (30 МРП), по уголовным делам - от 138 тысяч до 13,8 миллиона тенге, - сообщили в ведомстве.
В департаменте антикоррупционной службы круглосуточно работает Call-центр. По имеющимся фактам можно позвонить по номеру: 1424.
Граждане также могут обратиться в департамент в случае вымогательства денег, принуждения к даче взятки и воспрепятствования предпринимательской деятельности.
Более подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте и социальной странице агентства, либо обратиться к главному специалисту департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области Мукатай Нургуль Турлыбаевне. Контактные телефоны: 8 (7292)31-91-10/321, 8(701)457-72-75.
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