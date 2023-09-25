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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:38

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ЕАБР намерен участвовать в реконструкции и расширении водовода Астрахань — Мангышлак

Объем инвестиций Евразийского банка развития (ЕАБР) в Казахстан по итогам первых двух лет реализации Стратегии на 2022-2026 годы может превысить план на 70 процентов и составить более 2,2 миллиарда долларов. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра РК Алихана Смаилова с председателем правления банка Николаем Подгузовым, сообщается на сайте primeminister.kz. 

Фото primeminister.kz
Николай Подгузов подчеркнул, что Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР. Так, в различных отраслях уже реализованы 104 проекта на 5,6 миллиарда долларов. Это, в том числе, касается строительства солнечной и ветровой генерации, модернизации предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновления парка железнодорожного подвижного состава, развития компаний сектора АПК, строительства аэропортов, магистрального газопровода.

- Также ЕАБР намерен принять участие в реконструкции и расширении магистрального водовода «Астрахань — Мангышлак». С учетом высокой социальной значимости проекта планируется предоставление специальных условий финансирования, - сообщается на сайте.


Алихан Смаилов отметил важную роль ЕАБР в инфраструктурном развитии республики и обозначил правильность подхода банка, учитывающего цели национального развития РК.  

Справка: Евразийский банк развития — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.



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