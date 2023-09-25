ЕАБР намерен участвовать в реконструкции и расширении водовода Астрахань — Мангышлак

- Также ЕАБР намерен принять участие в реконструкции и расширении магистрального водовода «Астрахань — Мангышлак». С учетом высокой социальной значимости проекта планируется предоставление специальных условий финансирования, - сообщается на сайте.

Николай Подгузов подчеркнул, что Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР. Так, в различных отраслях уже реализованы 104 проекта на 5,6 миллиарда долларов. Это, в том числе, касается строительства солнечной и ветровой генерации, модернизации предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновления парка железнодорожного подвижного состава, развития компаний сектора АПК, строительства аэропортов, магистрального газопровода.Алихан Смаилов отметил важную роль ЕАБР в инфраструктурном развитии республики и обозначил правильность подхода банка, учитывающего цели национального развития РК.Евразийский банк развития — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.