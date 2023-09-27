Обещал не наказывать: участкового инспектора полиции приговорили к штрафу за мошенничество в Мангистау

- Подсудимый Ж, являясь участковом инспектором отдела полиции Каракиянского района, будучи сотрудником правоохранительных органов, используя свои должностные полномочия из корыстных побуждений, зная, что в отношении Ш. никаких документов об административном правонарушении не зарегистрировано, не выдана ему медицинская справка, пообещав, что Ш. не будет привлечен к административной ответственности, обманным путем взял у него деньги в размере 200 тысяч тенге, - говорится в сообщении Мангистауского областного суда.

- Так как суд не вправе применить более строгое наказание, чем предусмотрено процессуальным соглашением, приговором суда Ж. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 2, ч.3 ст. 190 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в 15-кратном размере от суммы взятки - 3 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, Ж. назначено дополнительное наказание в виде лишения звания капитана полиции, - сообщает пресс-служба суда.

По материалам дела известно, что преступление участковый совершил 23 апреля 2023 года.Прокурор и сторона защиты просили признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 190 УК (Мошенничество) и назначить ему наказание в виде штрафа в 15-кратном размере от суммы взятки в размере трех миллионов тенге.Суд обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Ж., посчитал его признание вины - чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей.Обстоятельством, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Ж., признал нарушение профессиональной клятвы и совершение уголовного правонарушения с использованием своих служебных полномочий.Приговор не вступил в законную силу.