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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 1297

Известный детский фтизиатр и неонатолог скончалась в Актау

Врач-педиатр Демурова Валерия Михайловна скончалась на 84 году жизни.

Фото предоставили родственники Валерии Демуровой
Демурова Валерия Михайловна родилась в 1940 году в селе Кривошеино в Томской области. В 1966 году окончила Томский государственный медицинский институт.

В 1977 году вместе с супругом переехала жить в Шевченко. В 1978 году работала педиатром в Больничном городке №1 (медико-санитарная часть - 102). В то же время работала врачом-неонатологом в родильном доме.

С 1983 по 1994 годы занимала должность заведующей дошкольного отдела в поликлинике №1. В 1994 году стала заместителем начальника медсанчасти-102. В 1997 году занялась детской фтизиатрией и последующие десять лет посвятила борьбе с туберкулёзом у детей.

С 2008 по 2019 годы работала в школе для детей с ограниченными возможностями.

За время своей жизни и работы Валерия Михайловна обрела репутацию добросовестного специалиста, порядочного и отзывчивого человека. Удостоена награды «Халық Қаһарманы».

Прощание с умершей состоится завтра, 7 октября, в 10:00 в 26 микрорайоне в здании морга.



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