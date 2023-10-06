Известный детский фтизиатр и неонатолог скончалась в Актау

Демурова Валерия Михайловна родилась в 1940 году в селе Кривошеино в Томской области. В 1966 году окончила Томский государственный медицинский институт.



В 1977 году вместе с супругом переехала жить в Шевченко. В 1978 году работала педиатром в Больничном городке №1 (медико-санитарная часть - 102). В то же время работала врачом-неонатологом в родильном доме.



С 1983 по 1994 годы занимала должность заведующей дошкольного отдела в поликлинике №1. В 1994 году стала заместителем начальника медсанчасти-102. В 1997 году занялась детской фтизиатрией и последующие десять лет посвятила борьбе с туберкулёзом у детей.



С 2008 по 2019 годы работала в школе для детей с ограниченными возможностями.



За время своей жизни и работы Валерия Михайловна обрела репутацию добросовестного специалиста, порядочного и отзывчивого человека. Удостоена награды «Халық Қаһарманы».



Прощание с умершей состоится завтра, 7 октября, в 10:00 в 26 микрорайоне в здании морга.