Знак парковки в Актау вызвал вопросы

- Насколько законна такая парковка? - поинтересовался Талгат.

Житель Актау Талгат наткнулся у дороги на знак парковки напротив дома №1 в 7 микрорайоне, который указывает, что оставлять свои автомобили могут клиенты агентства недвижимости.В департаменте полиции сообщили, что в подобных случаях необходимо звонить в 102, после чего приезжает следственно-оперативная группа и проводит фиксацию.Полицейские демонтировали металлическую табличку с дорожного знака.