Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Октября
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.43 KZT
  • €1 = 504.84 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 436

Знак парковки в Актау вызвал вопросы

Дорожный знак был установлен за домом №1 в 7 микрорайоне.

Фото жителя Актау
Житель Актау Талгат наткнулся у дороги на знак парковки напротив дома №1 в 7 микрорайоне, который указывает, что оставлять свои автомобили могут клиенты агентства недвижимости.

- Насколько законна такая парковка? - поинтересовался Талгат.


В департаменте полиции сообщили, что в подобных случаях необходимо звонить в 102, после чего приезжает следственно-оперативная группа и проводит фиксацию.

Полицейские демонтировали металлическую табличку с дорожного знака.

Знак парковки в Актау вызвал вопросы



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Empro
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 12:18
Я поражаюсь с водителей. Элементарных правил не знают и знаков. Им кто вообще права выдаёт? Как их учат в авто школе? Ну а мир квартир надо было привлечь к ответственности за самоуправство.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Yevgeniy 24
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 11:51
А штраф за самоуправство?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика