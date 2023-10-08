Ямы засыпали щебнем: Проведут ли ремонт дороги в центре Актау

- На данный момент ведутся ремонтные работы в 4 и 14 микрорайонах, 11 же микрорайон находится в списке, где также

требуется провести ямочный ремонт. В соответствии с выделенным объемом, по возможности, будут проведены ремонтные работы, - заверили в отделе ЖКХ.

Участок дороги внутри 11 микрорайона у домов №№5, 41 и здания «X-com», по словам жителей, после проведения ремонтных работ на трубопроводе так должным образом и не восстановлен. Дорожные неровности просто засыпали щебнем.В городском отделе ЖКХ сообщили, что в этом году объем работ, который необходимо выполнить за счет средств, выделенных на внутримикрорайонные дороги в городе, будет определен комиссией и рассчитан по площади дефектов асфальтного покрытия в микрорайонах.