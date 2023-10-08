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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 1106

Люди выступили против строительства ЖК в Актау

Местные активисты, представляющие интересы жителей, организовали петицию и обратились к депутату областного маслихата Ирине Беляевой, чтобы выразить свое недовольство проектом.

Фото предоставила депутат областного маслихата Ирина Беляева
Жители жилых домов №№65 и 69 в 15 микрорайоне активно выступают против планов инвестора и застройщика Сайын Абылая. На территории за домом №65, по их словам, собираются возводить пятиэтажный жилой комплекс. Они опасаются, что стройка негативно повлияет на качество их жизни и окружающую среду. Также существует беспокойство о возможных проблемах с инфраструктурой.

Люди выступили против строительства ЖК в Актау


В эту субботу, 7 октября, состоялась встреча жителей с представителями местных исполнительных органов власти и городской администрацией.

На встречу, как сообщила депутат областного маслихата Ирина Беляева, застройщик не явился, хотя был оповещен о ней накануне.

Люди выступили против строительства ЖК в Актау


- Мы будем следить за развитием этой истории и информировать вас о новых событиях и решениях, - заявила депутат.



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