Люди выступили против строительства ЖК в Актау

- Мы будем следить за развитием этой истории и информировать вас о новых событиях и решениях, - заявила депутат.

Жители жилых домов №№65 и 69 в 15 микрорайоне активно выступают против планов инвестора и застройщика Сайын Абылая. На территории за домом №65, по их словам, собираются возводить пятиэтажный жилой комплекс. Они опасаются, что стройка негативно повлияет на качество их жизни и окружающую среду. Также существует беспокойство о возможных проблемах с инфраструктурой.В эту субботу, 7 октября, состоялась встреча жителей с представителями местных исполнительных органов власти и городской администрацией.На встречу, как сообщила депутат областного маслихата Ирина Беляева, застройщик не явился, хотя был оповещен о ней накануне.