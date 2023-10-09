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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:24

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Жители Мангистау меньше всех тратят на рестораны и кафе

Больше всего денег на рестораны и кафе тратят жители Алматы. Наименьшие расходы на увеселительные заведения были зафиксированы в Мангистауской области. Такие данные опубликовал сайт Energyprom.kz.

Фото с сайта astanatv.kz
По информации аналитиков, во втором квартале текущего года расходы на рестораны, кафе и аналогичные заведения в РК в среднем составили 2,1 тысячу тенге на душу населения, что на 15,6 процента больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего на рестораны и кафе тратили жители Алматы: в среднем 3,9 тысячи тенге на душу населения - на 10,7 процента больше, чем годом ранее. Далее идут Кызылординская и Алматинская области: по 3,7 тысячи тенге в каждом из регионов.

Жители Мангистау меньше всех тратят на рестораны и кафе


- Наименьшие расходы на рестораны, кафе и аналогичные заведения были зафиксированы в Мангистауской области: по крайней мере по официальным данным - всего 39 тенге за квартал (нашей редакции эти данные кажутся странными, но именно такое число приводит Бюро национальной статистики АСПиР РК), - сообщили аналитики.



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