Жители Мангистау меньше всех тратят на рестораны и кафе

- Наименьшие расходы на рестораны, кафе и аналогичные заведения были зафиксированы в Мангистауской области: по крайней мере по официальным данным - всего 39 тенге за квартал (нашей редакции эти данные кажутся странными, но именно такое число приводит Бюро национальной статистики АСПиР РК), - сообщили аналитики.

По информации аналитиков, во втором квартале текущего года расходы на рестораны, кафе и аналогичные заведения в РК в среднем составили 2,1 тысячу тенге на душу населения, что на 15,6 процента больше, чем годом ранее.В региональном разрезе больше всего на рестораны и кафе тратили жители Алматы: в среднем 3,9 тысячи тенге на душу населения - на 10,7 процента больше, чем годом ранее. Далее идут Кызылординская и Алматинская области: по 3,7 тысячи тенге в каждом из регионов.