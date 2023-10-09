Антикор: Мунайлинский акимат без причины отказался оплатить предпринимателю проделанную работу

- Представителю бизнеса без уважительной причины было отказано в оплате за проделанную работу по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Строительство спортивного зала». После вмешательства департамента права предпринимателя были восстановлены, имеющаяся задолженность акиматом Мунайлинского района перед предпринимателем в полном объеме погашена, - сообщили в департаменте.

По данным ведомства, в департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области обратился предприниматель с жалобой на неправомерные действия отдела архитектуры и градостроительства акимата Мунайлинского района.