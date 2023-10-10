В Мангистауской области создана специальная группа по борьбе с киберпреступностью «Киберпол»

- Сегодня для дальнейшего усиления данной работы и пресечения преступлений в департаменте полиции Мангистауской области создана специальная группа «Киберпол», - рассказали в ведомстве.

- Здесь ведут работы по борьбе с киберпреступностью, есть отдел для проведения следственных действий, оперативно-криминалистический отдел, отдел мониторинга сети Интернет, а также оперативно-следственный отдел, - отметили в пресс-службе полиции.



В ведомстве отметили, что борьба с киберпреступностью - одно из направлений работы правоохранительных органов, не выходящее с повестки дня. Мангистаускими полицейскими на постоянной основе ведутся работы по предупреждению мошенничества среди населения.В церемонии открытия новой структуры принял участие начальник департамента полиции, генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев и ознакомился с деятельностью подразделения.