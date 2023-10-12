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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 107

В кинотеатрах Актау показывают ролики о налоговой грамотности

Кинотеатры поддержали инициативу департамента государственных доходов по Мангистауской области по предложению демонстрировать в кинозалах социальные видеоролики по темам: «Что будет, если не платить налоги?», «В отпуск без долгов!», «Цифровые продукты органов государственных доходов».

Фото пресс-службы ведомства
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что в актауских кинотеатрах начали показывать ролики о налоговой грамотности перед сеансами.

- Данный формат разъяснения в доступной форме покажет о современной налоговой системе нашей страны, объяснит, что такое бюджет и его составляющие, какова роль налогов в жизни страны, региона и города. Подскажет о мобильных сервисах для налогоплательщиков. И особое внимание будет уделено налогам, которые уплачивают физические лица, а также всеобщее декларирование. Зрители познакомятся как с обязанностями, так и с правами налогоплательщиков, – сказал руководитель управления государственных доходов Актау Бауржан Токабаев.

В ведомстве отметили, что эти ролики подготовлены силами сотрудников областного ДГД.



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