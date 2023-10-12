Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Октября
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.78 KZT
  • €1 = 505.53 KZT
  • 1 RUB = 4.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 10

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось

С 22 сентября по 4 октября 2023 года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра, совместно с исследовательским центром PAPERLAB провели опрос граждан на тему «Отношение казахстанцев к строительству атомной электростанции (АЭС)». 46,6 процента поддерживают идею строительства, а 37,7 процента выражают противоположное мнение.

Фото demos.kz
Результаты опроса DEMOSCOPE показывают значительное разделение общественного мнения по вопросу строительства АЭС в Казахстане. 46,6 процента респондентов поддерживают данную инициативу. Из них 30,8 процента – однозначно поддерживают и 15,8 процента – скорее поддерживают. В то время как 37,7 процента высказывают противоположное мнение: 25 процентов – совсем не поддерживают идею строительства и 12,7 процента – скорее не поддерживают. Интересно отметить, что по данному вопросу доминирует доля граждан, четко выразивших свою позицию "за" или "против".

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось


Вместе с тем одним из ключевых факторов, влияющих на восприятие строительства АЭС, является степень осведомленности населения. Характерно, что 36,8 процента казахстанцев ничего не знают и не слышали о планах правительства построить атомную электростанцию. При этом 34,1 процента хорошо информированы и 29,1 процента что-то слышали, но подробностей не знают.

Также важно выяснить мотивы тех, кто поддерживает или, напротив, не поддерживает строительство АЭС в Казахстане. Поэтому респондентам, высказавшимся "за" или "против", был задан дополнительный вопрос.

Причины поддержки строительства АЭС включают решение проблемы дефицита электроэнергии (51,5 процента), снижение тарифов на электроэнергию (10,6 процента), развитие новых технологий и обмен знаниями (8,7 процента), использование «чистой» энергии и уменьшение вреда для экологии (7,8 процента), а также укрепление международного имиджа Казахстана (6,3 процента).

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось


Аргументы против строительства АЭС включают риск аварий и утечек радиации (47,9 процента), экологические последствия, включая обмеление озера Балхаш и другие (31,3 процента), риск коррупции при строительстве (7,4 процента), отсутствие специалистов и соответствующего опыта (6,7 процента), а также высокую стоимость строительства и нагрузку на бюджет страны (5 процентов).

Исследование также выявило, что дефицит электроэнергии в стране является крайне важной проблемой для большинства казахстанцев, при этом многие уже сталкивались с перебоями в подаче электричества. Это может объяснить высокий уровень поддержки строительства АЭС среди тех, кто видит в нем решение данной проблемы.

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось


Так, более 70 процентов граждан считают проблему дефицита электроэнергии актуальной и лишь 20 процентов – неактуальной.

Более того, за последние 12 месяцев большинство казахстанцев (60,9 процента) сталкивались с отключениями электричества. Из них 44,3 процента – несколько раз, а 16,6 процента – регулярно. При этом 38,8 процента опрошенных не сталкивались с такой проблемой. Прогнозируемо, что в разрезе город-село с перебоями электроэнергии чаще сталкиваются в аулах – суммарно 67,9 процента и 57,2 процента в городах.

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось


В начале сентября во время ежегодного обращения Президент Токаев предложил провести референдум по вопросу строительства АЭС. Одной из задач опроса DEMOSCOPE было проанализировать потенциальную явку, а также уровень доверия граждан к результатам референдума.

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось


Данные исследования показали средний уровень потенциальной явки. Если референдум состоится в ближайшие 1-2 месяца, то 31,2 процента заявили, что пойдут однозначно и 14,4 процента, скорее, пойдут. При этом пятая часть респондентов (19,8 процента) однозначно не пойдет голосовать и 12,3 процента, скорее, не пойдут, а 18,8 процента пока не решили, примут ли участие в референдуме.

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось


Очень важный маркер общественного восприятия – доверие к результатам референдума по вопросу строительства АЭС. Более половины граждан (56,9 процента) считают, что результатам народного голосования скорее можно доверять, а 10,7 процента убеждены, что абсолютно можно доверять. Оппонируют им суммарно треть респондентов (32,4 процента), выразивших недоверие итогам предстоящего референдума, 20,6 процента из них совершенно не доверяют и 11,8 процента, скорее, не доверяют.

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось


Для строительства АЭС в Казахстане идут переговоры с компаниями разных стран. В условиях геополитического кризиса выбор партнера становится важным стратегическим шагом. Результаты опроса показали отсутствие явного предпочтения среди казахстанцев:

1. Российская компания – 23,3 процента
2. Южнокорейская компания – 19,7 процента
3. Китайская компания – 7,2 процента
4. Французская компания – 4,5 процента
5. Компания из другой страны – 5,3 процента.

Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось


Характерно, что в разрезе языка ответов, мнение респондентов значительно отличается. Так за сотрудничество с Россией высказались втрое больше респондентов, отвечающих на русском языке – 33,5 процента и 11,3 процента на казахском языке. Тогда как за партнерство с Южной Кореей, напротив, высказались значительно больше казахоязычных граждан – 24,7 процента и лишь 15,9 процента, отвечающих на русском языке.

Исследование DEMOSCOPE продемонстрировало недостаточную осведомленность общества о планах правительства по строительству АЭС. Очевидно, государству необходимо проводить более открытую информационную работу среди населения, обеспечивая доступ к объективной информации и учитывать мнение граждан.

Инфографика demos.kz



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика