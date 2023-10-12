Мнение казахстанцев о строительстве АЭС разделилось

Фото demos.kz
Результаты опроса DEMOSCOPE показывают значительное разделение общественного мнения по вопросу строительства АЭС в Казахстане. 46,6 процента респондентов поддерживают данную инициативу. Из них 30,8 процента – однозначно поддерживают и 15,8 процента – скорее поддерживают. В то время как 37,7 процента высказывают противоположное мнение: 25 процентов – совсем не поддерживают идею строительства и 12,7 процента – скорее не поддерживают. Интересно отметить, что по данному вопросу доминирует доля граждан, четко выразивших свою позицию "за" или "против".
Вместе с тем одним из ключевых факторов, влияющих на восприятие строительства АЭС, является степень осведомленности населения. Характерно, что 36,8 процента казахстанцев ничего не знают и не слышали о планах правительства построить атомную электростанцию. При этом 34,1 процента хорошо информированы и 29,1 процента что-то слышали, но подробностей не знают.
Также важно выяснить мотивы тех, кто поддерживает или, напротив, не поддерживает строительство АЭС в Казахстане. Поэтому респондентам, высказавшимся "за" или "против", был задан дополнительный вопрос.
Причины поддержки строительства АЭС включают решение проблемы дефицита электроэнергии (51,5 процента), снижение тарифов на электроэнергию (10,6 процента), развитие новых технологий и обмен знаниями (8,7 процента), использование «чистой» энергии и уменьшение вреда для экологии (7,8 процента), а также укрепление международного имиджа Казахстана (6,3 процента).
Аргументы против строительства АЭС включают риск аварий и утечек радиации (47,9 процента), экологические последствия, включая обмеление озера Балхаш и другие (31,3 процента), риск коррупции при строительстве (7,4 процента), отсутствие специалистов и соответствующего опыта (6,7 процента), а также высокую стоимость строительства и нагрузку на бюджет страны (5 процентов).
Исследование также выявило, что дефицит электроэнергии в стране является крайне важной проблемой для большинства казахстанцев, при этом многие уже сталкивались с перебоями в подаче электричества. Это может объяснить высокий уровень поддержки строительства АЭС среди тех, кто видит в нем решение данной проблемы.
Так, более 70 процентов граждан считают проблему дефицита электроэнергии актуальной и лишь 20 процентов – неактуальной.
Более того, за последние 12 месяцев большинство казахстанцев (60,9 процента) сталкивались с отключениями электричества. Из них 44,3 процента – несколько раз, а 16,6 процента – регулярно. При этом 38,8 процента опрошенных не сталкивались с такой проблемой. Прогнозируемо, что в разрезе город-село с перебоями электроэнергии чаще сталкиваются в аулах – суммарно 67,9 процента и 57,2 процента в городах.
В начале сентября во время ежегодного обращения Президент Токаев предложил провести референдум по вопросу строительства АЭС. Одной из задач опроса DEMOSCOPE было проанализировать потенциальную явку, а также уровень доверия граждан к результатам референдума.
Данные исследования показали средний уровень потенциальной явки. Если референдум состоится в ближайшие 1-2 месяца, то 31,2 процента заявили, что пойдут однозначно и 14,4 процента, скорее, пойдут. При этом пятая часть респондентов (19,8 процента) однозначно не пойдет голосовать и 12,3 процента, скорее, не пойдут, а 18,8 процента пока не решили, примут ли участие в референдуме.
Очень важный маркер общественного восприятия – доверие к результатам референдума по вопросу строительства АЭС. Более половины граждан (56,9 процента) считают, что результатам народного голосования скорее можно доверять, а 10,7 процента убеждены, что абсолютно можно доверять. Оппонируют им суммарно треть респондентов (32,4 процента), выразивших недоверие итогам предстоящего референдума, 20,6 процента из них совершенно не доверяют и 11,8 процента, скорее, не доверяют.
Для строительства АЭС в Казахстане идут переговоры с компаниями разных стран. В условиях геополитического кризиса выбор партнера становится важным стратегическим шагом. Результаты опроса показали отсутствие явного предпочтения среди казахстанцев:
1. Российская компания – 23,3 процента
2. Южнокорейская компания – 19,7 процента
3. Китайская компания – 7,2 процента
4. Французская компания – 4,5 процента
5. Компания из другой страны – 5,3 процента.
Характерно, что в разрезе языка ответов, мнение респондентов значительно отличается. Так за сотрудничество с Россией высказались втрое больше респондентов, отвечающих на русском языке – 33,5 процента и 11,3 процента на казахском языке. Тогда как за партнерство с Южной Кореей, напротив, высказались значительно больше казахоязычных граждан – 24,7 процента и лишь 15,9 процента, отвечающих на русском языке.
Исследование DEMOSCOPE продемонстрировало недостаточную осведомленность общества о планах правительства по строительству АЭС. Очевидно, государству необходимо проводить более открытую информационную работу среди населения, обеспечивая доступ к объективной информации и учитывать мнение граждан.
Инфографика demos.kz
Вместе с тем одним из ключевых факторов, влияющих на восприятие строительства АЭС, является степень осведомленности населения. Характерно, что 36,8 процента казахстанцев ничего не знают и не слышали о планах правительства построить атомную электростанцию. При этом 34,1 процента хорошо информированы и 29,1 процента что-то слышали, но подробностей не знают.
Также важно выяснить мотивы тех, кто поддерживает или, напротив, не поддерживает строительство АЭС в Казахстане. Поэтому респондентам, высказавшимся "за" или "против", был задан дополнительный вопрос.
Причины поддержки строительства АЭС включают решение проблемы дефицита электроэнергии (51,5 процента), снижение тарифов на электроэнергию (10,6 процента), развитие новых технологий и обмен знаниями (8,7 процента), использование «чистой» энергии и уменьшение вреда для экологии (7,8 процента), а также укрепление международного имиджа Казахстана (6,3 процента).
Аргументы против строительства АЭС включают риск аварий и утечек радиации (47,9 процента), экологические последствия, включая обмеление озера Балхаш и другие (31,3 процента), риск коррупции при строительстве (7,4 процента), отсутствие специалистов и соответствующего опыта (6,7 процента), а также высокую стоимость строительства и нагрузку на бюджет страны (5 процентов).
Исследование также выявило, что дефицит электроэнергии в стране является крайне важной проблемой для большинства казахстанцев, при этом многие уже сталкивались с перебоями в подаче электричества. Это может объяснить высокий уровень поддержки строительства АЭС среди тех, кто видит в нем решение данной проблемы.
Так, более 70 процентов граждан считают проблему дефицита электроэнергии актуальной и лишь 20 процентов – неактуальной.
Более того, за последние 12 месяцев большинство казахстанцев (60,9 процента) сталкивались с отключениями электричества. Из них 44,3 процента – несколько раз, а 16,6 процента – регулярно. При этом 38,8 процента опрошенных не сталкивались с такой проблемой. Прогнозируемо, что в разрезе город-село с перебоями электроэнергии чаще сталкиваются в аулах – суммарно 67,9 процента и 57,2 процента в городах.
В начале сентября во время ежегодного обращения Президент Токаев предложил провести референдум по вопросу строительства АЭС. Одной из задач опроса DEMOSCOPE было проанализировать потенциальную явку, а также уровень доверия граждан к результатам референдума.
Данные исследования показали средний уровень потенциальной явки. Если референдум состоится в ближайшие 1-2 месяца, то 31,2 процента заявили, что пойдут однозначно и 14,4 процента, скорее, пойдут. При этом пятая часть респондентов (19,8 процента) однозначно не пойдет голосовать и 12,3 процента, скорее, не пойдут, а 18,8 процента пока не решили, примут ли участие в референдуме.
Очень важный маркер общественного восприятия – доверие к результатам референдума по вопросу строительства АЭС. Более половины граждан (56,9 процента) считают, что результатам народного голосования скорее можно доверять, а 10,7 процента убеждены, что абсолютно можно доверять. Оппонируют им суммарно треть респондентов (32,4 процента), выразивших недоверие итогам предстоящего референдума, 20,6 процента из них совершенно не доверяют и 11,8 процента, скорее, не доверяют.
Для строительства АЭС в Казахстане идут переговоры с компаниями разных стран. В условиях геополитического кризиса выбор партнера становится важным стратегическим шагом. Результаты опроса показали отсутствие явного предпочтения среди казахстанцев:
1. Российская компания – 23,3 процента
2. Южнокорейская компания – 19,7 процента
3. Китайская компания – 7,2 процента
4. Французская компания – 4,5 процента
5. Компания из другой страны – 5,3 процента.
Характерно, что в разрезе языка ответов, мнение респондентов значительно отличается. Так за сотрудничество с Россией высказались втрое больше респондентов, отвечающих на русском языке – 33,5 процента и 11,3 процента на казахском языке. Тогда как за партнерство с Южной Кореей, напротив, высказались значительно больше казахоязычных граждан – 24,7 процента и лишь 15,9 процента, отвечающих на русском языке.
Исследование DEMOSCOPE продемонстрировало недостаточную осведомленность общества о планах правительства по строительству АЭС. Очевидно, государству необходимо проводить более открытую информационную работу среди населения, обеспечивая доступ к объективной информации и учитывать мнение граждан.
Инфографика demos.kz
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