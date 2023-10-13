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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 13

На МАЭКе озвучили планы по ремонту на ближайшие четыре года

Вопросы модернизации энергокомбината были обсуждены на заседании рабочей группы, которая проходила под председательством руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Абдеша Туркменбаева.

Фото из архива
Заседание рабочей группы прошло вчера, 12 октября. В совещании приняли участие руководство комбината, начальники структурных подразделений и департаментов ТОО «МАЭК», представители общественных организаций и гражданские активисты области.

Генеральный директор предприятия Жасулан Суюнчалиев рассказал о краткосрочных и долгосрочных мерах по модернизации энергокомбината.

Так, по его словам, за счет собственных средств предприятия планируется реализовать кампанию по ремонту на 2023 год на общую сумму 6,8 миллиарда тенге, в рамках чего проводятся капитальные ремонты турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования.

Из местного бюджета выделены средства в размере 2,6 миллиарда тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанций, опреснительных установок и теплообменных трубок ДОУ.

Из республиканского резерва были выделены средства в размере 4,9 миллиарда тенге на закуп оборудования и комплектующих. По сообщению пресс-службы МАЭКа, в настоящее время договоры с поставщиками оборудования заключены, ожидаемый срок поставки - ноябрь-декабрь текущего года.

В пресс-службе энергокомбината также рассказали о предстоящих планах модернизации МАЭКа на ближайшие четыре года.

- В связи со значительным износом оборудования ТЭС планируется проведение капитального ремонта с частичной модернизацией энергоблока №3 в 2024 году. Также пройдут капитальные ремонты с полной модернизацией энергоблока №2 в 2025 году, энергоблока №1 в 2026 году, за счет которых ожидается увеличение располагаемой мощности ТЭС. На месте незавершенного строительства в главном корпусе ТЭС планируется строительство энергоблока №4, для чего имеются все необходимые инженерные коммуникации. Срок реализации - 4 квартал 2027 года, - рассказали в пресс-службе предприятия.


В ходе заседания рабочей группы отмечено, что ТОО «МАЭК» является градообразующим предприятием и вопросы подготовки энергокомбината к отопительному сезону требуют самого пристального внимания. На встрече также было заверено, что ремонтные работы не повлияют на предстоящий отопительный сезон.

- В настоящее время в целях обеспечения минимальной пропускной способности водозаборного канала ТЭЦ-1 и снижения риска влияния ледовых явлений в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов, при помощи специального оборудования (земснаряда) ведутся работы по его очистке от донных отложений. По состоянию на текущий момент 2/3 части канала очищено. Эти работы планируется завершить до конца ноября. В целом, в рамках программы по модернизации энергокомбината специалистами активно ведутся эти и другие работы, - заявили в пресс-служб энергокомбината.



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