На МАЭКе озвучили планы по ремонту на ближайшие четыре года

- В связи со значительным износом оборудования ТЭС планируется проведение капитального ремонта с частичной модернизацией энергоблока №3 в 2024 году. Также пройдут капитальные ремонты с полной модернизацией энергоблока №2 в 2025 году, энергоблока №1 в 2026 году, за счет которых ожидается увеличение располагаемой мощности ТЭС. На месте незавершенного строительства в главном корпусе ТЭС планируется строительство энергоблока №4, для чего имеются все необходимые инженерные коммуникации. Срок реализации - 4 квартал 2027 года, - рассказали в пресс-службе предприятия.

- В настоящее время в целях обеспечения минимальной пропускной способности водозаборного канала ТЭЦ-1 и снижения риска влияния ледовых явлений в период прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов, при помощи специального оборудования (земснаряда) ведутся работы по его очистке от донных отложений. По состоянию на текущий момент 2/3 части канала очищено. Эти работы планируется завершить до конца ноября. В целом, в рамках программы по модернизации энергокомбината специалистами активно ведутся эти и другие работы, - заявили в пресс-служб энергокомбината.

Заседание рабочей группы прошло вчера, 12 октября. В совещании приняли участие руководство комбината, начальники структурных подразделений и департаментов ТОО «МАЭК», представители общественных организаций и гражданские активисты области.Генеральный директор предприятия Жасулан Суюнчалиев рассказал о краткосрочных и долгосрочных мерах по модернизации энергокомбината.Так, по его словам,предприятия планируется реализовать кампанию по ремонту на 2023 год на общую сумму, в рамках чего проводятся капитальные ремонты турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования.выделены средства в размерена замену наиболее изношенного оборудования электростанций, опреснительных установок и теплообменных трубок ДОУ.были выделены средства в размерена закуп оборудования и комплектующих. По сообщению пресс-службы МАЭКа, в настоящее время договоры с поставщиками оборудования заключены, ожидаемый срок поставки - ноябрь-декабрь текущего года.В пресс-службе энергокомбината также рассказали о предстоящих планах модернизации МАЭКа на ближайшие четыре года.В ходе заседания рабочей группы отмечено, что ТОО «МАЭК» является градообразующим предприятием и вопросы подготовки энергокомбината к отопительному сезону требуют самого пристального внимания. На встрече также было заверено, что ремонтные работы не повлияют на предстоящий отопительный сезон.