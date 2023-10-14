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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 654

Актау станет культурной столицей тюркского мира

Новостью поделился казахстанский представитель международной организации ТЮРКСОЙ Бакытжан Омар.

Фото из архива lada.kz
На 40-ом заседании государств-членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ в Шуше (Азербайджан) было принято важное решение о том, что Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году.

Актау станет культурной столицей тюркского мира


- Это большое достижение. В течение года тюркские страны проводят различные мероприятия, собравшись на берегу Каспия. Благодаря этому повысится туристический потенциал региона, - поделился Бакытжан Омар.


До этого культурными столицами тюркского мира в нашей стране были Астана и Туркестан.



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Комментарии ( 2 )

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  • rastolkuy
  • Empro
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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:52
jokerok,
Точно так. Если бы инициаторов интересовал результат своей идеи, они бы именно с этого начали, с инфраструктуры (вода, свет). А так очередной проект под бюджет, результат им не нужен, главное процесс (освоение) ;)
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:36
Воды нет, свет отключают, мусор не вывозят, дома разваливаются..
Культурная столица ёптыть! Туристический потенциал! rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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