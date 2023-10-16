В Актау прошла Неделя моды Bozjyra Fashion Week

Автор фото: Айнур Бадрадинова

Автор фото: Айнур Бадрадинова

- Мы хотим с помощью Bozjyra Fashion Week рассказать о настоящих героях тюркского мира, которые оставили неизгладимый след в истории. Эти герои - амазонки, сумевшие объединить весь народ дружбой, духом свободы, любовью друг к другу и тюркскому наследию. В этом сезоне мы провели большое мероприятие Fashion Show с участием казахстанских и зарубежных дизайнеров. В мероприятии приняли участие Alima Fashion House, ShakerBay Brand, Zhanna Kan Group - уникальное объединение премиальных брендов DAMIANI, CONSTELLA, LA PERLA, ZARDOZI, Naya BRAND - молодой дизайнер мусульманской одежды, - рассказала организатор показа Лурена Доскеева.

Автор фото: Айнур Бадрадинова

Автор фото: Айнур Бадрадинова

Автор фото: Айнур Бадрадинова

- В таком масштабе неделя моды в Актау прошла впервые. Это отличная возможность создавать уникальные коллаборации брендов и дизайнеров тюркского мира, которые в будущем смогут сформировать целостное сообщество, влияющее на этническую моду в мире. Мы увлечены созданием потрясающего креатива для творческих брендов, с которыми мы объединяем усилия, - рассказала PR-специалист и генеральный директор агентства креативных коллабораций «Collabo Me» Жамиля Хангельдина.

Автор фото: Айнур Бадрадинова

Автор фото: Айнур Бадрадинова

Автор фото: Айнур Бадрадинова

- Это новая коллекция из чистого серебра, украшенная драгоценными камнями, выпущенная ограниченным тиражом. Серебро - один их ценных металлов, а алмаз - самый ценный камень. Украшения Dimash Silver ежегодно принимают участие в казахстанских и мировых показах мод. Коллекция «Любовь лебедей» представлена на Неделях моды Milan Fashion Week, Diversity Fashion Week, Jewellery Expo Dubai 2022. Наш дизайн тесно связан с эстетической интуицией современной казахской женщины. Любовь, искусство, традиции несет с собой каждое украшение. Мы создаем украшения с историческими корнями, которые интерпретируются современно, - сказала основатель бренда ювелирных изделий «Dimash Silver» Алтынай Аширбаева.

Автор фото: Айнур Бадрадинова

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На показе мод был представлен образ легендарной царицы саков-массагетов Томирис. Имя царицы вошло в историю с победой над великим персидским падишахом Киром. Царица Томирис сумела дать достойный отпор врагам и сохранить свободу своего народа. Этот дух пытались передать в своих коллекциях одежды и мангистауские модельеры.По словам партнеров проекта, еще одна основная цель Недели моды Bozjyra Fashion Week - поддержать талантливых дизайнеров, которые только начинают свое дело.Казахстанский ювелирный бренд впервые продемонстрировал новую премиальную коллекцию «Dimash Dubai Diamond» с бриллиантами, вдохновленную идеей свободы и творчества Dimash Silver.