Жителей Актау предупредили о возможных сбоях в работе спецЦОНа

- Госуслуги по линии СпецЦОНа доступны к получению онлайн в приложениях БВУ, еGov Mobile и на портале еGov.kz. Приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе корпорации.

По данным пресс-службы, в связи с техническими работами возможна временная некорректная работоспособность услуг.Пресс-служба не смогла сообщить, до какого числа и времени продолжатся технические работы в информационной системе СпецЦОНа.