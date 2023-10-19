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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:06

Просмотров: 255

Министерство экологии и природных ресурсов: вопрос о смене часового пояса в Мангистау и других регионах ещё рассматривается

Решение о смене часового пояса в западных регионах будет приниматься после детального изучения вопроса, а также широкого обсуждения с общественностью. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Фото с сайта nversia.ru
В ведомстве сообщили, что Министерством экологии и природных ресурсов РК совместно с Министерством торговли и интеграции РК и другими заинтересованными организациями изучается вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории Республики Казахстан.

- Создана Рабочая группа с участием депутатов, представителей центральных государственных органов, общественности и научных организаций. Однако в настоящее время решение по данному вопросу не принято. Решение будет приниматься после детального изучения вопроса, а также широкого обсуждения с общественностью, - сообщили в ведомстве.


В Минэнерго подчеркнули, что в настоящее время на территории Республики Казахстан исчисление времени осуществляется на два административных часовых пояса: 4-ый (ЗКО, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области) и 5-ый (Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Улытауская, Туркестанская и др. области).

Напомним, жители Актау пересылают друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщение, в котором говорится, что с 1 декабря 2023 года в регионе переведут время на столичное, то есть на час вперёд. В акимате Мангистауской области прокомментировали рассылку, сообщив, что не получали таких распоряжений.



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Комментарии ( 1 )

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  • Галина63
  • ladakz2023
  • Tankushka
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:20
Оставьте часовые пояса, т.е. людей, их психологическое и физическое здоровье в покое! Если какой чинуша из Астаны (Алматы) не может утром дозвониться до местного чинуши, то пусть изменит регламент работы на местах по ведомству своим распоряжением, а гражданам такой тупизм не нужен. Если опрос, то только в западных областях, так честнее и по здравому смыслу. Хотя, о чём это я... (((
 
 

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