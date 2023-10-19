Министерство экологии и природных ресурсов: вопрос о смене часового пояса в Мангистау и других регионах ещё рассматривается

- Создана Рабочая группа с участием депутатов, представителей центральных государственных органов, общественности и научных организаций. Однако в настоящее время решение по данному вопросу не принято. Решение будет приниматься после детального изучения вопроса, а также широкого обсуждения с общественностью, - сообщили в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что Министерством экологии и природных ресурсов РК совместно с Министерством торговли и интеграции РК и другими заинтересованными организациями изучается вопрос установления единого порядка исчисления времени на территории Республики Казахстан.В Минэнерго подчеркнули, что в настоящее время на территории Республики Казахстан исчисление времени осуществляется на два административных часовых пояса: 4-ый (ЗКО, Актюбинская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области) и 5-ый (Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Улытауская, Туркестанская и др. области).Напомним, жители Актау пересылают друг другу в мессенджерах и социальных сетях сообщение, в котором говорится, что с 1 декабря 2023 года в регионе переведут время на столичное, то есть на час вперёд. В акимате Мангистауской области прокомментировали рассылку, сообщив, что не получали таких распоряжений.