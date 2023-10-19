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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:22

Просмотров: 1190

Назначен новый начальник отдела полиции Бейнеуского района

На должность начальника отдела полиции Бейнеуского района назначен подполковник полиции Нурсейт Оразов. Об этом сообщили в полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области подполковник полиции Нурсейт Оразов назначен начальником отдела полиции Бейнеуского района.

Нурсейт Оразов родился в 6 февраля 1985 года в селе Кызан Мангистауской области. В сентябре 2003 года стал курсантом МВД РК.

Свою трудовую деятельность начал в органах внутренних дел в сентябре 2003 года.

Нурсейт Оразов начал работу в Мангистауской области с должности оперуполномоченного УВД Актау. В разные годы занимал руководящие должности на различных службах, в том числе дорожно-патрульной полиции и в местной полицейской службе.

Подполковник полиции Нурсейт Оразов также занимал должности первого заместителя начальника управления полиции Актау и Жанаозена. С апреля 2023 года назначен первым заместителем начальника управления полиции Жанаозена и по настоящее время занимал эту должность.



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