Назначен новый начальник отдела полиции Бейнеуского района

Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области подполковник полиции Нурсейт Оразов назначен начальником отдела полиции Бейнеуского района.



Нурсейт Оразов родился в 6 февраля 1985 года в селе Кызан Мангистауской области. В сентябре 2003 года стал курсантом МВД РК.



Свою трудовую деятельность начал в органах внутренних дел в сентябре 2003 года.



Нурсейт Оразов начал работу в Мангистауской области с должности оперуполномоченного УВД Актау. В разные годы занимал руководящие должности на различных службах, в том числе дорожно-патрульной полиции и в местной полицейской службе.



Подполковник полиции Нурсейт Оразов также занимал должности первого заместителя начальника управления полиции Актау и Жанаозена. С апреля 2023 года назначен первым заместителем начальника управления полиции Жанаозена и по настоящее время занимал эту должность.