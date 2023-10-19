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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:16

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Причал на набережной в микрорайоне «Самал» в Актау планируют реконструировать

По заказу городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог ведётся разработка проектно-сметной документации для реконструкции причала на набережной в микрорайоне «Самал». Разработкой ПСД занимается компания ТОО «Мир проект». Эти работы обойдутся акимату Актау в 20 583 670 тенге.

Фото из архива
В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в связи с повреждением бетонной конструкции причала и обмелением планируется провести реконструкцию причала на набережной в микрорайоне «Самал».

- Планируется проведение технического обследования причала, его реконструкция и благоустройство. На данный момент ведется разработка ПСД на реконструкцию причала. Разработкой ПСД занимается компания ТОО «Мир проект». Общая сумма договора по итогам закупки – 20 583 670 тенге. Средства еще не выделены, - сообщили в городской администрации.


В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог подчеркнули, что срок на разработку проектно-сметной документации составляет полгода, но заказчик вправе продлить его по мере необходимости.



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