Причал на набережной в микрорайоне «Самал» в Актау планируют реконструировать

- Планируется проведение технического обследования причала, его реконструкция и благоустройство. На данный момент ведется разработка ПСД на реконструкцию причала. Разработкой ПСД занимается компания ТОО «Мир проект». Общая сумма договора по итогам закупки – 20 583 670 тенге. Средства еще не выделены, - сообщили в городской администрации.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в связи с повреждением бетонной конструкции причала и обмелением планируется провести реконструкцию причала на набережной в микрорайоне «Самал».В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог подчеркнули, что срок на разработку проектно-сметной документации составляет полгода, но заказчик вправе продлить его по мере необходимости.