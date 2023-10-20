После жалобы жительницы Актау в дневном стационаре детской больницы поменяли кровати и подушки

- В связи с произошедшим в дневном стационаре Мангистауской областной многопрофильной детской больницы по обращению управления было дано соответствующее поручение принять меры. Сегодня он был снабжен кроватями, одеялами и подушками. Пациенты ежедневно посещают стационар и получают соответствующее лечение, - сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о жительнице Актау, которая осталась недовольна качеством оказанных услуг в Мангистауской областной детской больнице. Женщина рассказала , что ее ребёнок получал лечение в дневном стационаре, где не было элементарных условий: подушек и нормальных кроватей.В управлении здравоохранения сообщили, что обеспечили стационар необходимым.