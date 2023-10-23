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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:22

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов высказался о ключевых проблемах запуска инвестпроектов в Мангистау

Вопрос привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность рассмотрен в Инвестиционном штабе под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Алихан Смаилов заявил, что решать проблемные вопросы запуска инвестпроектов в регионах, в том числе и в Мангистау, необходимо оперативно и в ручном режиме. Об этом сообщается на сайте primeminister.kz.

Фото с сайта primeminister.kz.
Как доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов, за прошедшие девять месяцев в основной капитал обрабатывающей промышленности привлечено 1 триллион и 27 миллиардов тенге инвестиций, что на 6,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Плановый показатель до конца года при этом составляет 2,1 триллиона тенге.

В разрезе секторов отмечается рост в лёгкой промышленности — в 2,5 раза до 11,3 миллиарда тенге, производстве мебели — в 4,5 раза до 14 миллиардов, а также резиновых и пластмассовых изделий — в 1,6 раза до 81,4 миллиарда. Вместе с тем, положительная динамика по инвестициям в основной капитал наблюдается среди компаний по выпуску бумажной продукции, напитков и продуктов питания.

В целом в текущем году запланирован запуск 170 проектов на сумму инвестиций 1 триллион тенге. Наиболее крупные из них — предприятия по производству бытовой техники и спецкокса, а также обогатительная фабрика по переработке шламов. На сегодня уже введено 65 проектов на 200 миллиардов тенге.
Наряду с этим регионы перенесли реализацию ряда инвестпроектов, запланированных к запуску до 2027 года, на более поздние годы. Это связано с ограничением собственного капитала инвесторов, подведением инфраструктуры, отсутствием либо задержкой доставки оборудования, а также земельными вопросами.

Переходя к регионам, премьер-министр отметил, что в Мангистауской области по 10 проектам также перенесены сроки реализации.

- В регионе имеется перспективный проект по производству аммиака и карбамида, но к нему не подведена необходимая инфраструктура. Также не решён вопрос с поставками природного газа, являющегося основным сырьём, — сказал Алихан Смаилов.


Премьер-министр подчеркнул, что регионам нужно проявлять более активную позицию в вопросах реализации инвестпроектов, так как благодаря им появляются новые рабочие места и улучшаются экономические показатели в целом.

- В случае возникновения сложностей акиматы взяли за правило переносить сроки реализации проектов либо вовсе отказываться от них, хотя должны решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме, — отметил Алихан Смаилов.



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Комментарии ( 1 )

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  • koronavirus
  • Placida
 шевченко (Посетители) Сегодня, 11:47
Что-то премьер не туда рулит. Вы решите проблему нехватки энергоресурсов и воды для начала. Какая может быть промышленность, если даже нефтянка простаивала из-за отсутствия электроэнергии. Давайте не в ущерб народу работать! Во-первых: обеспечьте население жизненнонеобходимыми ресурсами. А Во-вторых: лично я зная современных строителей и технологов, очень опасаюсь аммиака например. Далеко ходить не надо. Гляньте на АТЗ! Постоянные выбросы. Далее битумный завод...воняет очень часто! Не в инвестициях счастье! А в благополучии народа! Не забывайте об этом, господин Смаилов.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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