Премьер-министр РК Алихан Смаилов высказался о ключевых проблемах запуска инвестпроектов в Мангистау



- В регионе имеется перспективный проект по производству аммиака и карбамида, но к нему не подведена необходимая инфраструктура. Также не решён вопрос с поставками природного газа, являющегося основным сырьём, — сказал Алихан Смаилов.

- В случае возникновения сложностей акиматы взяли за правило переносить сроки реализации проектов либо вовсе отказываться от них, хотя должны решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме, — отметил Алихан Смаилов.

