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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 633

Список дезинфекционных станций в Актау

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что на сегодняшний день в Актау функционируют восемь компаний, которые официально также занимаются дезинсекцией насекомых.

Фото с сайта dezmarafet.ru
Управление санитарно-эпидемиологического контроля опубликовало список компаний, которые занимаются дезинсекцией насекомых в Актау.

Учреждение «Дезинфекция-Темиржолы», БИН 980240003291.
Адрес: Актау, посёлок Рауан, здание № 331.
Телефон: +7 701 498-02-27, +7 701 623-65-95.

ПК «Медик Гигиенист», БИН 971240002105.
Адрес: Актау, 3 микрорайон, здание №122.
Телефон: +7 7292 50-13-91, +7 701 350-83-16.
Электронная почта: medicgegienist@mail.ru.

ИП «Избасова С.», ИИН 760418402568.
Адрес: Актау, 28А микрорайон, автостоянка.
Телефон: +7 775 920-81-88.
Электронная почта: saltanat1976@mail.ru.

ТОО «ПрофДезГарант», БИН 960140000715.
Адрес: Актау, промышленная зона, гараж №22/1.
Телефон: +7 7292 50-10-96, +7 777 111-18-59.
Электронная почта: umd98@mail.ru.

ТОО «КаспийСтройКонсалтинг», БИН 090840006013.
Адрес: Актау, 29А микрорайон, территория комплекса Шеркала.
Телефон: +7 7292 33-49-90, +7 701 410-42-82.
Электронная почта: kck2009@mail.ru.

ТОО «Kaspi Qizmet», БИН 180540007822.
Адрес: Актау, промзона, автобаза №2.
Телефон: +7 701 387-44-22.
Электронная почта: nurbol_aktau@mail.ru.

ТОО «Мангистау Санация Актау», БИН 030140006621.
Адрес: Актау, поселок Умирзак, жилой массив Приморский, улица Лазурная, участок №32.
Телефон: +7 701 780-22-91, +7 701 249-51-52.
Электронная почта: sanacia-aktau2003@mail.ru.

Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КООЗ МЗ РК по Мангистауской области, БИН 150741019269.
Адрес: Актау, 3Б микрорайон, здание №46.
Телефон: +7 7292 50-32-94, +7 775 551-67-97.
Электронная почта: mang.kense@mail.ru.

- Если у вас дома появились вредоносные насекомые, надо запомнить следующие простые правила! В домашних условиях не проводить самостоятельно обработку от бытовых насекомых. Дезсредство, которое вы используете, может быть высокоопасно для организма человека. Категорически запрещается использование дезсредств в жилых помещениях, предназначенных для сельского хозяйства, - сообщили в ведомстве.


В управлении санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что условия применения дезсредств определяются степенью их опасности:

1 класс – чрезвычайно опасный, не допускается использование в закрытых помещениях;
2 класс – высокоопасный, не допускается использовать в организациях образования, организациях образования для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, организациях здравоохранения, на объектах общественного питания и в жилых помещениях. На других объектах допускается их применение только обученным персоналом в отсутствии других людей с последующим обязательным проветриванием и уборкой;
3 класс – умеренно опасный, допускаются для использования обученным персоналом в помещениях любого типа и населением в быту, но с обязательной регламентацией условий применения (расход препарата, режим проветривания, уборка);
4 класс – мало опасный, разрешаются для использования без ограничения сфер применения. Дезсредство используется в обязательном порядке по инструкции.

С целью уничтожения вредоносных насекомых в жилых помещениях РГУ «Актауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» рекомендует:

- для обработки жилых помещений привлекать только специализированные организации;
- до начала проведения работы требовать обученных специалистов, которые имеют квалификационные удостоверения;
- убедитесь в том, что используемое дезсредство разрешено на территории Республики Казахстан;
- до начала обработки жилых помещений рекомендуем составить договор;
- до начала обработки жилых помещений предупредите соседей, чтобы обеспечить благополучие окружающих.



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