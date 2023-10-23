Список дезинфекционных станций в Актау

- Если у вас дома появились вредоносные насекомые, надо запомнить следующие простые правила! В домашних условиях не проводить самостоятельно обработку от бытовых насекомых. Дезсредство, которое вы используете, может быть высокоопасно для организма человека. Категорически запрещается использование дезсредств в жилых помещениях, предназначенных для сельского хозяйства, - сообщили в ведомстве.

Управление санитарно-эпидемиологического контроля опубликовало список компаний, которые занимаются дезинсекцией насекомых в Актау., БИН 980240003291.Адрес: Актау, посёлок Рауан, здание № 331.Телефон: +7 701 498-02-27, +7 701 623-65-95., БИН 971240002105.Адрес: Актау, 3 микрорайон, здание №122.Телефон: +7 7292 50-13-91, +7 701 350-83-16.Электронная почта: medicgegienist@mail.ru., ИИН 760418402568.Адрес: Актау, 28А микрорайон, автостоянка.Телефон: +7 775 920-81-88.Электронная почта: saltanat1976@mail.ru., БИН 960140000715.Адрес: Актау, промышленная зона, гараж №22/1.Телефон: +7 7292 50-10-96, +7 777 111-18-59.Электронная почта: umd98@mail.ru., БИН 090840006013.Адрес: Актау, 29А микрорайон, территория комплекса Шеркала.Телефон: +7 7292 33-49-90, +7 701 410-42-82.Электронная почта: kck2009@mail.ru., БИН 180540007822.Адрес: Актау, промзона, автобаза №2.Телефон: +7 701 387-44-22.Электронная почта: nurbol_aktau@mail.ru., БИН 030140006621.Адрес: Актау, поселок Умирзак, жилой массив Приморский, улица Лазурная, участок №32.Телефон: +7 701 780-22-91, +7 701 249-51-52.Электронная почта: sanacia-aktau2003@mail.ru., БИН 150741019269.Адрес: Актау, 3Б микрорайон, здание №46.Телефон: +7 7292 50-32-94, +7 775 551-67-97.Электронная почта: mang.kense@mail.ru.В управлении санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что условия применения дезсредств определяются степенью их опасности:1 класс – чрезвычайно опасный, не допускается использование в закрытых помещениях;2 класс – высокоопасный, не допускается использовать в организациях образования, организациях образования для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, организациях здравоохранения, на объектах общественного питания и в жилых помещениях. На других объектах допускается их применение только обученным персоналом в отсутствии других людей с последующим обязательным проветриванием и уборкой;3 класс – умеренно опасный, допускаются для использования обученным персоналом в помещениях любого типа и населением в быту, но с обязательной регламентацией условий применения (расход препарата, режим проветривания, уборка);4 класс – мало опасный, разрешаются для использования без ограничения сфер применения. Дезсредство используется в обязательном порядке по инструкции.С целью уничтожения вредоносных насекомых в жилых помещениях РГУ «Актауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» рекомендует:- для обработки жилых помещений привлекать только специализированные организации;- до начала проведения работы требовать обученных специалистов, которые имеют квалификационные удостоверения;- убедитесь в том, что используемое дезсредство разрешено на территории Республики Казахстан;- до начала обработки жилых помещений рекомендуем составить договор;- до начала обработки жилых помещений предупредите соседей, чтобы обеспечить благополучие окружающих.