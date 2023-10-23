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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:13

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Глава КРЕМ РК посетил ТОО «МАЭК»

Сегодня, 23 октября, председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где в том числе ознакомился с исполнением инвестиционных обязательств, побывав на главном коммунальном предприятии области, снабжающей население теплом и водой. Об этом сообщается на сайте Комитета.

Фото с сайта КРЕМ РК
Асан Дарбаев проинспектировал ход исполнения мероприятий инвестиционной программы коммунального предприятия, совместно утверждённой ДКРЕМ по Мангистауской области и управлением энергетики и ЖКХ области на 2023 год на сумму 163 миллиона тенге для бесперебойного функционирования деятельности в предстоящий отопительный период.

Глава КРЕМ РК посетил ТОО «МАЭК»


Руководство ТОО «МАЭК» сообщило, что утверждённая сумма инвестиционной программы освоена в полном объёме, и мероприятия полностью исполнены.

Глава КРЕМ отметил, что окончательный анализ исполнения мероприятий утверждённой инвестиционной программы будет проведён ДКРЕМ в 2024 году после предоставления ТОО «МАЭК» отчёта в установленные законодательством сроки (до 1 мая 2024 года).

- В случае выявления неисполнения мероприятий и неосвоения суммы, утверждённой инвестиционной программы, ДКРЕМ примет меры по возврату данных средств путём введения временного компенсирующего тарифа, - подчеркнул Асан Дарбаев.


Глава КРЕМ РК посетил ТОО «МАЭК»


Вместе с тем ДКРЕМ в августе текущего года пересмотрел тариф на услуги производства и снабжения тепловой энергии, в связи с изменением заработной платы сотрудников предприятия и стоимости стратегического товара (газ).

Глава КРЕМ РК посетил ТОО «МАЭК»


Глава КРЕМ РК посетил ТОО «МАЭК»


Так, в рамках данного пересмотра увеличена среднемесячная заработная плата работников предприятия на 55 процентов (с 91 205 до 141 544 тенге) и затраты на покупку газа на 13 процентов (с 1,6 до 1,9 миллиардов тенге).

В результате, среднеотпускной тариф на производство тепловой энергии скорректирован на 18 процентов (с 2 396 до 2 832,06 тенге/Гкал), что привело к изменению конечного среднеотпускного тарифа на услуги снабжения тепловой энергии на 4,8 процента (с 3 763 до 3944 тенге/Гкал).

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