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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:15

Просмотров: 29

Запущена вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» в Мангистау

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме телемоста дал старт подаче газа по второй нитке магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» протяжённостью 308 километров. Её строительство осуществлялось в рамках Комплексного плана социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима региона
В настоящее время в Мангистауской области отмечается самое высокое потребление природного газа в Казахстане. В частности, в прошлом году на регион пришлось 2,8 миллиарда кубических метров, что составляет 19 процентов от всей потребности внутреннего рынка республики.

Запуск второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» обеспечит стабильное газоснабжение населённых пунктов, крупных промышленных объектов, а также основного энергопредприятия Мангистауской области — ТОО «МАЭК», генерирующего тепловую и электрическую энергию.

В своём выступлении Алихан Смаилов отметил, что проект реализован по поручению Главы государства и имеет большое значение для экономического развития региона.

Запущена вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» в Мангистау


Так, пропускная способность второй нитки газопровода «Бейнеу-Жанаозен» составляет 5,8 миллиарда кубических метров в год. Ранее газопровод «Окарем-Бейнеу» по этому маршруту обеспечивал прокачку чуть более трёх миллиардов кубических метров. Теперь же общая пропускная способность двух газопроводов достигнет порядка девяти милиардов кубических метров в год, что в полной мере покрывает потребности региона.

- Поставка голубого топлива будет активно способствовать экономическому развитию Мангистауской области. В то же время реализация этого проекта внесёт вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны в целом, — сказал Алихан Смаилов.


При строительстве объекта использованы современные технологии в области возведения магистральных трубопроводов, а также надёжные средства защиты от коррозии. Кроме того, были привлечены оборудование и материалы отечественных товаропроизводителей.

Запущена вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» в Мангистау


Как отметил председатель правления нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов, в проект строительства нового газопровода «Бейнеу-Жанаозен» было инвестировано порядка 180 миллиардов тенге за счет собственных средств QazaqGaz и АО «Самрук-Қазына».

- Это значительный вклад в экономическое развитие и энергетическую безопасность Мангистауской области, — сказал он.


Наряду с этим завершены работы по капитальному ремонту трех ниток крупного газопровода «Жанаозен-Жетыбай-Актау». В совокупности с запуском второй нитки «Бейнеу-Жанаозен» это большой шаг в модернизации газотранспортной системы Мангистауской области.

Аким региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что реализация данных проектов будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также в целом раскроет новые возможности для Мангистау.

- В ходе своей рабочей поездки Глава государства дал поручение обеспечить бесперебойное газоснабжение региона. От лица жителей Мангистауской области я хочу выразить благодарность компании QazaqGaz, которая вовремя и в полном объеме выполнила работы по строительству и ремонту основных газопроводов, — сказал Нурлан Ногаев.


- Поздравляю всех с завершением этих важных проектов, — заключил Алихан Смаилов, закрывая церемонию.


В торжественном мероприятии приняли участие руководители центральных и местных исполнительных госорганов, АО «Самрук-Қазына», нацкомпании QazaqGaz, действующие работники и ветераны газовой отрасли.



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