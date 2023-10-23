Запущена вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» в Мангистау

- Поставка голубого топлива будет активно способствовать экономическому развитию Мангистауской области. В то же время реализация этого проекта внесёт вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны в целом, — сказал Алихан Смаилов.

- Это значительный вклад в экономическое развитие и энергетическую безопасность Мангистауской области, — сказал он.

- В ходе своей рабочей поездки Глава государства дал поручение обеспечить бесперебойное газоснабжение региона. От лица жителей Мангистауской области я хочу выразить благодарность компании QazaqGaz, которая вовремя и в полном объеме выполнила работы по строительству и ремонту основных газопроводов, — сказал Нурлан Ногаев.

- Поздравляю всех с завершением этих важных проектов, — заключил Алихан Смаилов, закрывая церемонию.

В настоящее время в Мангистауской области отмечается самое высокое потребление природного газа в Казахстане. В частности, в прошлом году на регион пришлось 2,8 миллиарда кубических метров, что составляет 19 процентов от всей потребности внутреннего рынка республики.Запуск второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен» обеспечит стабильное газоснабжение населённых пунктов, крупных промышленных объектов, а также основного энергопредприятия Мангистауской области — ТОО «МАЭК», генерирующего тепловую и электрическую энергию.В своём выступлении Алихан Смаилов отметил, что проект реализован по поручению Главы государства и имеет большое значение для экономического развития региона.Так, пропускная способность второй нитки газопровода «Бейнеу-Жанаозен» составляет 5,8 миллиарда кубических метров в год. Ранее газопровод «Окарем-Бейнеу» по этому маршруту обеспечивал прокачку чуть более трёх миллиардов кубических метров. Теперь же общая пропускная способность двух газопроводов достигнет порядка девяти милиардов кубических метров в год, что в полной мере покрывает потребности региона.При строительстве объекта использованы современные технологии в области возведения магистральных трубопроводов, а также надёжные средства защиты от коррозии. Кроме того, были привлечены оборудование и материалы отечественных товаропроизводителей.Как отметил председатель правления нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов, в проект строительства нового газопровода «Бейнеу-Жанаозен» было инвестировано порядка 180 миллиардов тенге за счет собственных средств QazaqGaz и АО «Самрук-Қазына».Наряду с этим завершены работы по капитальному ремонту трех ниток крупного газопровода «Жанаозен-Жетыбай-Актау». В совокупности с запуском второй нитки «Бейнеу-Жанаозен» это большой шаг в модернизации газотранспортной системы Мангистауской области.Аким региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что реализация данных проектов будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также в целом раскроет новые возможности для Мангистау.В торжественном мероприятии приняли участие руководители центральных и местных исполнительных госорганов, АО «Самрук-Қазына», нацкомпании QazaqGaz, действующие работники и ветераны газовой отрасли.