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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 08:38

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«Лёд не тронулся»: в Актау вновь заморозили строительство ледового дворца

Власти региона судятся с чешской компанией «Н+H TECHNIKA», которая занималась строительством ледового дворца в Актау. В управлении спорта Мангистауской области рассказали, что компании выплатили более одного миллиарда тенге.

Фото Lada.kz
Проект по строительству ледового дворца в Мангистау вновь заморозили власти региона из-за судебного процесса с компанией-подрядчиком «Н+H TECHNIKA».

- Мы были заинтересованы оказать подрядной организации содействие для того, чтобы строительство ледового дворца было завершено. Но впоследствии выяснилось, что подрядчик оказался недобросовестным. Мы были вынуждены подать исковое заявление в суд. По договору компании было выделено более одного миллиарда тенге - это 30 процентов от стоимости проекта. Прошло два судебных заседания, ни на одном из них представителей компании не было, - сообщили в управлении спорта Мангистауской области.


Объект планировали ввести в эксплуатацию во II квартале 2023 года.



Напомним, скандальная история со строительством ледового дворца началась 11 лет назад - в 2012 году. Вложить свои деньги в проект планировали бизнесмены из Словакии. Долгое время местные власти не могли определиться с земельным участком, где должен был располагаться спортивный объект. В итоге решили, что дворец будет строить компания «Н+H TECHNIKA» в 32 «А» микрорайоне.

Одним из факторов, который также негативно сказался на темпе строительства ледового дворца, стал и коррупционный скандал. Заместитель акима Мангистауской области, которым в 2018 году был Серик Амангалиев, стал главным фигурантом уголовного дела. Его признали виновным в получении взятки в размере 115 тысяч евро от инвестора – учредителя чешской компании «H+H Technika» Яна Хован.

Эпопея с ледовым дворцом после коррупционного скандала продолжилась. Казалось, «лёд тронулся», но мир накрыла волна пандемии.

В итоге проект разморозили только в 2021 году. В прошлом году в подрядной компании рассказывали о сложностях с подведением инженерных коммуникаций.



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