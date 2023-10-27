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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:06

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Бывший владелец акции – АО «Мангистаумунайгаз»: Суд лишил Назарбаева части акций телеканала «КТК»

Суд решил забрать у фонда Нурсултана Назарбаева часть акций АО «Коммерческий телевизионный канал» («КТК»). Бывшим владелецем одного процента акций «КТК» являлось АО «Мангистаумунайгаз», передаёт КазТАГ.

Фото с сайта КТК
По данным КазТАГ, специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск прокуратуры Бостандыкского района о признании договора дарения одного процента акций АО «Коммерческий телевизионный канал» недействительным. Эта доля ранее принадлежала «Мангистаумунайгаз», а теперь – Фонду Нурсултана Назарбаева».

Как отмечается, бывший владелец одного процента акций КТК – АО «Мангистаумунайгаз» – пытался продать на аукционе непрофильный актив. Но покупателей не нашлось, поэтому акции просто подарили каналу, которые позже вместе с другими передали одному из акционеров КТК – Фонду Нурсултана Назарбаева.

- Признать договор дарения акций от 19 декабря 2016 года, заключенный между АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Коммерческий телевизионный канал», недействительным, - огласила решение судья Гаухар Касымбаева.


Своё решение она объяснила тем, что сделка заключена в нарушение закона «О государственном имуществе РК».

По данным издания, представитель «Мангистаумунайгаз» иск признал, а «КТК» – нет.

-Крупным акционером «КТК» с долей в 91,36 прцентов является фонд Нурсултана Назарбаева, учредитель которого – Нурсултан Назарбаев. Директор фонда – Дарига Назарбаева, - сказано в сообщении.


Решение суда не вступило в силу и подлежит обжалованию.



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