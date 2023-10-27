Бывший владелец акции – АО «Мангистаумунайгаз»: Суд лишил Назарбаева части акций телеканала «КТК»

- Признать договор дарения акций от 19 декабря 2016 года, заключенный между АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Коммерческий телевизионный канал», недействительным, - огласила решение судья Гаухар Касымбаева.

-Крупным акционером «КТК» с долей в 91,36 прцентов является фонд Нурсултана Назарбаева, учредитель которого – Нурсултан Назарбаев. Директор фонда – Дарига Назарбаева, - сказано в сообщении.