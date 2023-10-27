Бывший владелец акции – АО «Мангистаумунайгаз»: Суд лишил Назарбаева части акций телеканала «КТК»

Фото с сайта КТК
По данным КазТАГ, специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск прокуратуры Бостандыкского района о признании договора дарения одного процента акций АО «Коммерческий телевизионный канал» недействительным. Эта доля ранее принадлежала «Мангистаумунайгаз», а теперь – Фонду Нурсултана Назарбаева».
Как отмечается, бывший владелец одного процента акций КТК – АО «Мангистаумунайгаз» – пытался продать на аукционе непрофильный актив. Но покупателей не нашлось, поэтому акции просто подарили каналу, которые позже вместе с другими передали одному из акционеров КТК – Фонду Нурсултана Назарбаева.
Своё решение она объяснила тем, что сделка заключена в нарушение закона «О государственном имуществе РК».
По данным издания, представитель «Мангистаумунайгаз» иск признал, а «КТК» – нет.
Решение суда не вступило в силу и подлежит обжалованию.
Как отмечается, бывший владелец одного процента акций КТК – АО «Мангистаумунайгаз» – пытался продать на аукционе непрофильный актив. Но покупателей не нашлось, поэтому акции просто подарили каналу, которые позже вместе с другими передали одному из акционеров КТК – Фонду Нурсултана Назарбаева.
- Признать договор дарения акций от 19 декабря 2016 года, заключенный между АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Коммерческий телевизионный канал», недействительным, - огласила решение судья Гаухар Касымбаева.
Своё решение она объяснила тем, что сделка заключена в нарушение закона «О государственном имуществе РК».
По данным издания, представитель «Мангистаумунайгаз» иск признал, а «КТК» – нет.
-Крупным акционером «КТК» с долей в 91,36 прцентов является фонд Нурсултана Назарбаева, учредитель которого – Нурсултан Назарбаев. Директор фонда – Дарига Назарбаева, - сказано в сообщении.
Решение суда не вступило в силу и подлежит обжалованию.
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