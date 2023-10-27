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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:48

Просмотров: 1255

Назначен новый заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

Им стал подполковник гражданской защиты Нуржан Борашев, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 27 октября 2023 года, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, полковник Мурат Муханов представил личному составу нового заместителя начальника – начальника управления кадровой и воспитательной работы.

На должность назначен подполковник гражданской защиты Нуржан Борашев.

Нуржан Борашев родился 31 января 1989 года в Мангистауской области.

Является выпускником Кокшетауского технического института 2011 года.

Ранее занимал различные должности по линии гражданской защиты.



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