Назначен новый заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 27 октября 2023 года, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, полковник Мурат Муханов представил личному составу нового заместителя начальника – начальника управления кадровой и воспитательной работы.
На должность назначен подполковник гражданской защиты Нуржан Борашев.
Нуржан Борашев родился 31 января 1989 года в Мангистауской области.
Является выпускником Кокшетауского технического института 2011 года.
Ранее занимал различные должности по линии гражданской защиты.
На должность назначен подполковник гражданской защиты Нуржан Борашев.
Нуржан Борашев родился 31 января 1989 года в Мангистауской области.
Является выпускником Кокшетауского технического института 2011 года.
Ранее занимал различные должности по линии гражданской защиты.
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