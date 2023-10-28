Почему оказался закрыт модульный туалет в Актау

- Обслуживающая организация вызвала соответствующую электролабораторию, которая около четырех часов искала место повреждения кабеля. После произвела монтажные работы по его восстановлению, - объяснили чиновники.

Семейная пара на прогулке по набережной вчера вечером, 27 октября, не смогла попасть в новый модульный туалет.Касса, как и остальные кабинки, были закрыты. Какая-либо информация отсутствовала.В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что повредился кабель, питающийся от трансформаторной подстанций, поэтому данный санитарный узел был временно закрыт.В настоящее время модульный туалет работает, как и все остальные новые санитарные узлы.