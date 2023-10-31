Сколько грантов выделили для выпускников из Мангистау

Фото из архива Lada.kz
В Миннауки и высшего образования, как сообщает BaigeNews.kz рассказали о том, сколько грантов выделили для абитуриентов из густонаселённых, западных и вновь созданных регионов Казахстана.
В 2022 году впервые по поручению президента РК определён новый вид поддержки – «Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодёжи из густонаселённых и западных регионов». Это позволило выпускникам школ из Атырауской и Мангистауской областей поступить в вузы.
В 2022-2023 учебном году для поддержки молодёжи выделено 6 тысяч целевых образовательных грантов в Мангистауской области и 4 тысячи в Атырауской области.
Гранты выделены по таким направлениям подготовки, как педагогические науки, естественные науки, математика и статистика, информационно-коммуникационные технологии и инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.
Плюс к этому для молодых людей из западных, густонаселённых и вновь созданных регионов выделено 5 тысяч грантов, в том числе для молодёжи из Атырауской области - 1 500, Мангистауской области – 1500, Туркестанской области – 500, Шымкента – 400, Абайской области – 500, области Жетысу – 300, области Ұлытау – 300.
Кроме того, Министерством науки и высшего образования совместно с акиматами регионов утверждены дорожные карты по информационно-разъяснительной работе среди выпускников и их родителей.
По итогам летней приемной кампании и решений республиканской конкурсной комиссии все пять тысяч целевых образовательных грантов освоены.
При определении перечня вузов особое внимание уделено таким критериям, как научный потенциал, материально-технический уровень, обеспеченность учебно-методической литературой, наличие аккредитованных образовательных программ, степень занятости выпускников, участие в международных и/или национальных рейтингах, а также наличие мест в общежитии, общественного питания и медицинских учреждений для проживания обучающихся из других городов.
В 2022 году впервые по поручению президента РК определён новый вид поддержки – «Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодёжи из густонаселённых и западных регионов». Это позволило выпускникам школ из Атырауской и Мангистауской областей поступить в вузы.
В 2022-2023 учебном году для поддержки молодёжи выделено 6 тысяч целевых образовательных грантов в Мангистауской области и 4 тысячи в Атырауской области.
Гранты выделены по таким направлениям подготовки, как педагогические науки, естественные науки, математика и статистика, информационно-коммуникационные технологии и инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.
Плюс к этому для молодых людей из западных, густонаселённых и вновь созданных регионов выделено 5 тысяч грантов, в том числе для молодёжи из Атырауской области - 1 500, Мангистауской области – 1500, Туркестанской области – 500, Шымкента – 400, Абайской области – 500, области Жетысу – 300, области Ұлытау – 300.
Кроме того, Министерством науки и высшего образования совместно с акиматами регионов утверждены дорожные карты по информационно-разъяснительной работе среди выпускников и их родителей.
По итогам летней приемной кампании и решений республиканской конкурсной комиссии все пять тысяч целевых образовательных грантов освоены.
При определении перечня вузов особое внимание уделено таким критериям, как научный потенциал, материально-технический уровень, обеспеченность учебно-методической литературой, наличие аккредитованных образовательных программ, степень занятости выпускников, участие в международных и/или национальных рейтингах, а также наличие мест в общежитии, общественного питания и медицинских учреждений для проживания обучающихся из других городов.
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