Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.87 KZT
  • €1 = 499.29 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:57

Просмотров: 521

Сколько грантов выделили для выпускников из Мангистау

В 2022-2023 учебном году для поддержки молодёжи выделено 6 тысяч целевых образовательных грантов в Мангистауской области и 4 тысячи в Атырауской области. Абитуриенты получили возможность обучаться в 41 ведущем вузе страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

Фото из архива Lada.kz
В Миннауки и высшего образования, как сообщает BaigeNews.kz рассказали о том, сколько грантов выделили для абитуриентов из густонаселённых, западных и вновь созданных регионов Казахстана.

В 2022 году впервые по поручению президента РК определён новый вид поддержки – «Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодёжи из густонаселённых и западных регионов». Это позволило выпускникам школ из Атырауской и Мангистауской областей поступить в вузы.
В 2022-2023 учебном году для поддержки молодёжи выделено 6 тысяч целевых образовательных грантов в Мангистауской области и 4 тысячи в Атырауской области. 

Гранты выделены по таким направлениям подготовки, как педагогические науки, естественные науки, математика и статистика, информационно-коммуникационные технологии и инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.

Плюс к этому для молодых людей из западных, густонаселённых и вновь созданных регионов выделено 5 тысяч грантов, в том числе для молодёжи из Атырауской области - 1 500, Мангистауской области – 1500, Туркестанской области – 500, Шымкента – 400, Абайской области – 500, области Жетысу – 300, области Ұлытау – 300.

Кроме того, Министерством науки и высшего образования совместно с акиматами регионов утверждены дорожные карты по информационно-разъяснительной работе среди выпускников и их родителей.

По итогам летней приемной кампании и решений республиканской конкурсной комиссии все пять тысяч целевых образовательных грантов освоены.
При определении перечня вузов особое внимание уделено таким критериям, как научный потенциал, материально-технический уровень, обеспеченность учебно-методической литературой, наличие аккредитованных образовательных программ, степень занятости выпускников, участие в международных и/или национальных рейтингах, а также наличие мест в общежитии, общественного питания и медицинских учреждений для проживания обучающихся из других городов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика