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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 1031

Конфликт с начальством Мангистауской тепловозной части №6: Верховный суд встал на сторону железнодорожников

Железнодорожники в Верховном суде доказали, что начальник Мангистауской тепловозной части №6 по эксплуатации локомотивов с нарушениями исполнял свои должностные обязанности. Об этом сообщается на Телеграмм канале Свидетель.KZ.

Фото с сайта kazproftrans.kz
По данным Свидетель.KZ, 8 декабря 2022 года Сейлхан Ержанов был назначен на должность начальника Мангистауской тепловозной части №6 по эксплуатации локомотивов. Сразу после этого рабочие записали пять коллективных видеообращений на имя Касым-Жомарта Токаева и руководства «КТЖ-Грузовые перевозки» с требованием уволить их шефа. Они объяснили это тем, что на прежней работе Ержанов плохо исполнял свои должностные обязанности, снизил условия труда работников и уволил много сотрудников.

Сейлхан Ержанов подал в суд на пятерых рабочих, утверждая, что все их заявления безосновательные. Местные суды посчитали, что видео порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, и обязали железнодорожников выдать опровержение, а также выплатить шефу почти 700 тысяч тенге за моральный вред, судебные и представительские расходы. Те обратились в Верховный суд, который 18 октября 2023 года вынес решение в их пользу.

- Указанные выводы судов не основаны на полном и объективном установлении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, – сказано в постановлении №6001-23-00-3гп/422 судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.


Так, доказано, что во время работы Ержанова в ТЧЭ Кандыагаш были незаконно уволены рабочие, а один из них через суд восстановился на работе. Рабочая группа также подтвердила, что Ержанов не проводил планерные совещания, встречи с коллективом, вне очереди направил своего сына на курсы повышения квалификации.

Вместе с тем филиал ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» – Батыс» привлекался к административной ответственности за выпуск в эксплуатацию подвижного состава с неисправностями.

- Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что на основании объективных, соответствующих действительности данных ответчики выражали обоснованную критику предыдущей деятельности истца. Изложенное указывает на то, что выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела, – заключили в Верховном суде.


Коллегия отменила прежние решения, которые были вынесены в пользу Сейлхана Ержанова.



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Комментарии ( 2 )

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  • Placida
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:22
В этом вся суть наших специализированных и местных судов - "выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела, – заключили в Верховном суде.", и кажется что это далеко не единичный случай, поэтому складывается впечатление что в наш суд верит только тот кто не сталкивался с их работой. Надеюсь Верховный суд сделает соответствующие выводы и корректировки. Молодцы работники, не сдались, дошли до конца и заставили справедливость восторжествовать, но к сожалению не у всех так получается. Мир всем!
 
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  • Ed Word
  • arelav_74
  • Placida
 motor (Посетители) Сегодня, 10:50
"Местные суды посчитали" Так их надо наказать за то что неверно посчитали!
 
 

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