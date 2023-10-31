Конфликт с начальством Мангистауской тепловозной части №6: Верховный суд встал на сторону железнодорожников

- Указанные выводы судов не основаны на полном и объективном установлении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, – сказано в постановлении №6001-23-00-3гп/422 судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

- Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что на основании объективных, соответствующих действительности данных ответчики выражали обоснованную критику предыдущей деятельности истца. Изложенное указывает на то, что выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела, – заключили в Верховном суде.