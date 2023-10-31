Конфликт с начальством Мангистауской тепловозной части №6: Верховный суд встал на сторону железнодорожников

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По данным Свидетель.KZ, 8 декабря 2022 года Сейлхан Ержанов был назначен на должность начальника Мангистауской тепловозной части №6 по эксплуатации локомотивов. Сразу после этого рабочие записали пять коллективных видеообращений на имя Касым-Жомарта Токаева и руководства «КТЖ-Грузовые перевозки» с требованием уволить их шефа. Они объяснили это тем, что на прежней работе Ержанов плохо исполнял свои должностные обязанности, снизил условия труда работников и уволил много сотрудников.
Сейлхан Ержанов подал в суд на пятерых рабочих, утверждая, что все их заявления безосновательные. Местные суды посчитали, что видео порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, и обязали железнодорожников выдать опровержение, а также выплатить шефу почти 700 тысяч тенге за моральный вред, судебные и представительские расходы. Те обратились в Верховный суд, который 18 октября 2023 года вынес решение в их пользу.
Так, доказано, что во время работы Ержанова в ТЧЭ Кандыагаш были незаконно уволены рабочие, а один из них через суд восстановился на работе. Рабочая группа также подтвердила, что Ержанов не проводил планерные совещания, встречи с коллективом, вне очереди направил своего сына на курсы повышения квалификации.
Вместе с тем филиал ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» – Батыс» привлекался к административной ответственности за выпуск в эксплуатацию подвижного состава с неисправностями.
Коллегия отменила прежние решения, которые были вынесены в пользу Сейлхана Ержанова.
Сейлхан Ержанов подал в суд на пятерых рабочих, утверждая, что все их заявления безосновательные. Местные суды посчитали, что видео порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, и обязали железнодорожников выдать опровержение, а также выплатить шефу почти 700 тысяч тенге за моральный вред, судебные и представительские расходы. Те обратились в Верховный суд, который 18 октября 2023 года вынес решение в их пользу.
- Указанные выводы судов не основаны на полном и объективном установлении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, – сказано в постановлении №6001-23-00-3гп/422 судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Так, доказано, что во время работы Ержанова в ТЧЭ Кандыагаш были незаконно уволены рабочие, а один из них через суд восстановился на работе. Рабочая группа также подтвердила, что Ержанов не проводил планерные совещания, встречи с коллективом, вне очереди направил своего сына на курсы повышения квалификации.
Вместе с тем филиал ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» – Батыс» привлекался к административной ответственности за выпуск в эксплуатацию подвижного состава с неисправностями.
- Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что на основании объективных, соответствующих действительности данных ответчики выражали обоснованную критику предыдущей деятельности истца. Изложенное указывает на то, что выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела, – заключили в Верховном суде.
Коллегия отменила прежние решения, которые были вынесены в пользу Сейлхана Ержанова.