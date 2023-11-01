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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:17

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В Мангистау молочные продукты подорожали на 20,3 процента за год

По итогам сентября текущего года молочные продукты подорожали на 16,1 процента за год. В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: на 24,7 процента за год. В Мангистау цены выросли на 20,3 процента. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото с сайта sgc-opeca.ru
По данным аналитиков, молочные продукты в стране подорожали на 16,1 процента за год.

В региональном разрезе наибольший рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: на 24,7 процента за год. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 24,3 процента за год) и Улытауская (плюс 23,7 процента) области. В Мангистау молочные продукты подорожали на 20,3 процента за год.

Наименьшее годовое удорожание было отмечено в Алматинской области: на 10 процентов.

В Мангистау молочные продукты подорожали на 20,3 процента за год


Среди всех молочных продуктов питания питьевое молоко выросло в цене на 20 процентов, консервированное молоко — на 26,4 процента, творог - на 11,8 процента, твёрдый сыр - на 10,7 процента, кисломолочные продукты - на 15,7 процента. Среди кисломолочных продуктов кефир подорожал на 17,5 процента, сметана - на 16,6 процента, йогурт - на 9,8 процента.



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