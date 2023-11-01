- Из 20 регионов страны в шести регионах авиабилеты подешевели. Наибольшее удешевление зафиксировано в Жамбылской области — на 28 процентов. В тройке лидеров Туркестанская (минус 23,9 процента) и Павлодарская (минус 11,8 процента) области, - сообщают аналитики Finprom.kz.

По данным аналитиков , услуги воздушного пассажирского транспорта по стране выросли в цене на 6,8 процента за год.В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощущался в Атырауской области — сразу на 49,2 процента. В тройке антилидеров также Западно-Казахстанская (плюс 43,6 процента) и Кызылординская (плюс 24,6 процента) области. В Мангистау цены на пассажирские авиауслуги подорожали на 3,5 процента.Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Алматы — на 0,8 процента.