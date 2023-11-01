Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Ноября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.67 KZT
  • €1 = 501.09 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 506

В Мангистау цены на пассажирские авиауслуги подорожали на 3,5 процента

По итогам сентября текущего года услуги воздушного пассажирского транспорта в РК выросли в цене на 6,8 процента в годовой динамике. В Мангистау цены выросли на 3,5 процента, сообщают аналитики Finprom.kz.

Фото с сайта elitar.kz
По данным аналитиков, услуги воздушного пассажирского транспорта по стране выросли в цене на 6,8 процента за год.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощущался в Атырауской области — сразу на 49,2 процента. В тройке антилидеров также Западно-Казахстанская (плюс 43,6 процента) и Кызылординская (плюс 24,6 процента) области. В Мангистау цены на пассажирские авиауслуги подорожали на 3,5 процента.

Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Алматы — на 0,8 процента.

В Мангистау цены на пассажирские авиауслуги подорожали на 3,5 процента


- Из 20 регионов страны в шести регионах авиабилеты подешевели. Наибольшее удешевление зафиксировано в Жамбылской области — на 28 процентов. В тройке лидеров Туркестанская (минус 23,9 процента) и Павлодарская (минус 11,8 процента) области, - сообщают аналитики Finprom.kz.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Placida (Посетители) Сегодня, 15:51
Скоро совсем не будет возможности выехать с нашего полуострова. unsmile
Дороги отвратительные, ж/д поезда в своем состоянии и скорости застряли в 19 веке, а/билеты в ближайшее время приравняются к роскоши.

Это то, к чему мы стремились?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика