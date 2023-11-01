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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:07

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Мангистау вошёл в тройку лидеров по темпам роста населения

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 4,06 процента, Алматы – на 2,28 процента и в Мангистауской области – на 1,94 процента. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Фото с сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
Согласно данным Бюро национальной статистики, численность населения на 1 октября 2023 года составила 19 967 964 человека, из них горожане – 12 387 957 человек, сельские жители – 7 580 007 человек.

- С начала года прирост населения составил 1,02 процента, или 201,1 тысячи человек. Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 4,06 процента, Алматы – на 2,28 процента и в Мангистауской области – на 1,94 процента. Кроме городов Республиканского значения численность жителей за миллионной отметкой зарегистрирована в Туркестанской (2 137 694), Алматинской (1 524 539), Жамбылской (1 221 976) и Карагандинской (1 135 601) областях, - сообщает Бюро национальной статистики.


В ведомстве отмечают, что за счет естественного прироста населения, то есть с учетом данных по рождению и смерти, численность страны выросла на 194 753 человека. За счет миграционного прироста численность увеличилась на 6 404 человека, что свидетельствует о положительном сальдо.

- Самые высокие темпы роста за счет естественного движения отмечены в Туркестанской области, где численность выросла на 34 097 человек, Шымкенте – 19 242 человека, Алматинской области – 18 251 человек. С учетом указанных темпов прироста населения достижение отметки в 20 миллионов человек ожидается в ноябре 2023 года, - отмечают в Бюро национальной статистики.



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